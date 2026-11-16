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Fırlatmadan 10 dakika sonra arıza! Amazon’un 40 uydusu yörüngeye ulaşamadı

ABD'li United Launch Alliance (ULA) şirketine ait Vulcan roketi, fırlatılmasından yaklaşık 10 dakika sonra arızalanarak Amazon'un Leo uydu internet ağı için taşıdığı 40 uyduyu yörüngeye yerleştiremedi.

Fırlatmadan 10 dakika sonra arıza! Amazon’un 40 uydusu yörüngeye ulaşamadı

Boeing ve Lockheed Martin'in ortak girişimi ULA tarafından geliştirilen roket, Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan yapılan fırlatmanın ardından görevini tamamlayamadı.

Fırlatmadan 10 dakika sonra arıza! Amazon’un 40 uydusu yörüngeye ulaşamadı 1

ANORMALLİK YAŞANDI

ULA'dan yapılan açıklamada, fırlatmadan yaklaşık 10 dakika sonra roketin uçuş sırasında anormallik yaşadığı ve Amazon'a ait uyduları yörüngeye yerleştiremediği bildirildi.

Fırlatmadan 10 dakika sonra arıza! Amazon’un 40 uydusu yörüngeye ulaşamadı 2

Arızanın nedeninin henüz belirlenemediği belirtilen açıklamada, olayın ardından teknik inceleme başlatılacağı kaydedildi.

Önceki iki uçuşunda katı yakıtlı yan iticiler ve ana BE-4 motorlarıyla ilgili teknik sorunlar yaşanan roketin uçuşlarına ara verilmişti. Bu motorlar, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un uzay şirketi Blue Origin tarafından üretiliyordu.

Fırlatmadan 10 dakika sonra arıza! Amazon’un 40 uydusu yörüngeye ulaşamadı 3

Amazon, 2025'ten bu yana 14 fırlatmayla 398 Leo uydusunu yörüngeye yerleştirdi. Şirket, ilk internet hizmetini yıl sonuna kadar başlatmayı hedefliyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
uzay Amazon roket
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