Karadeniz'in incisi hamsinin en lezzetli hali: Hamsi buğulama

Hamsinin en klasik ama en lezzetli tariflerinden hamsi buğulama… Küçük balık yiyemeyenlerin bile bayılacağı bu hamsi buğulama tarifini deneyin.

MALZEMELER

Yarım kilo hamsi

2 orta boy soğan

2 orta boy domates

1 limonun suyu

1 çorba kaşığı zeytinyağı

Karabiber

HAZIRLANIŞI

Hamsileri ayıklayın, yıkayıp, süzün.

İri halka şeklinde doğradığınız soğanları fırın kabına yerleştirin ve karabiber serpin.

Hamsileri yan yana sıralayıp üstüne yine halka şeklinde doğranmış domatesleri yerleştirin.

Limon suyu, zeytinyağı ve karabiberi çırpıp balıkların üzerine dökün.

175 derecelik fırında 25 dakika pişirin. Afiyet olsun.

