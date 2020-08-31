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Karadeniz'in incisi hamsinin en lezzetli hali: Hamsi buğulama

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Her halini yemeye bayıldığımız hamsinin en lezzetli ve sağlıklı hali hamsi buğulamadır. Tazecik hamsiler tezgahlara düşer düşmez usta şeflerin bu enfes buğulama tarifini deneyebilirsiniz.

Karadeniz'in incisi hamsinin en lezzetli hali: Hamsi buğulama

Hamsinin en klasik ama en lezzetli tariflerinden hamsi buğulama… Küçük balık yiyemeyenlerin bile bayılacağı bu hamsi buğulama tarifini deneyin.

MALZEMELER

Yarım kilo hamsi
2 orta boy soğan
2 orta boy domates
1 limonun suyu
1 çorba kaşığı zeytinyağı
Karabiber

HAZIRLANIŞI

Hamsileri ayıklayın, yıkayıp, süzün.
İri halka şeklinde doğradığınız soğanları fırın kabına yerleştirin ve karabiber serpin.
Hamsileri yan yana sıralayıp üstüne yine halka şeklinde doğranmış domatesleri yerleştirin.
Limon suyu, zeytinyağı ve karabiberi çırpıp balıkların üzerine dökün.
175 derecelik fırında 25 dakika pişirin. Afiyet olsun.

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