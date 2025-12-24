Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence

Karadeniz kıyıları tehdit altında: 27 yıldır santim santim ilerlemiş! 160 milyon insan tehlikede

Uydu verileriyle yapılan bilimsel analizler, Karadeniz’de deniz seviyesinin son 27 yılda dikkat çekici şekilde yükseldiğini ortaya koydu. Uzmanlar, bu artışın kıyı erozyonu, su baskınları ve milyonlarca insan için ciddi riskler barındırdığına dikkat çekti. Suyun metrelerce yükselmesi bile söz konusu.

Karadeniz kıyıları tehdit altında: 27 yıldır santim santim ilerlemiş! 160 milyon insan tehlikede

Zonguldak'ta uydu altimetrisi tekniğinden faydalanılarak yapılan analizlerde, son 27 yılda Karadeniz'in seviyesinin ortalama 10-12 santimetre yükseldiği tespit edildi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, günlük olarak deniz seviyesinin ölçülebildiği uydu (satellite) altimetresi tekniğinden yararlanarak Karadeniz'in 1993-2020 yıllarındaki deniz seviyesini inceledi.

Elde ettiği verilerden deniz seviyesinin yaklaşık 10-12 santimetre kadar yükseldiğini belirleyen Kutoğlu, bu çalışmasını Japonya'nın başkenti Tokyo'da 22-24 Kasım'da düzenlenen 16. Uluslararası Çevre Bilimi ve Teknolojisi Konferansı'nda (16th International Conference on Environmental Science and Technology) sundu.

Karadeniz kıyıları tehdit altında: 27 yıldır santim santim ilerlemiş! 160 milyon insan tehlikede 1

DENİZ SEVİYESİ 2 METRE YÜKSELEBİLİR

Kutoğlu, dünyada iklim değişikliğine bağlı olarak okyanusların yılda 3 milimetre kadar yükseldiğini söyledi.

Deniz seviyelerinin de yükseldiğini, buna bağlı olarak kıyı alanlarında ciddi su baskınları görüldüğünü belirten Kutoğlu, yapılan analizlerde, karbon emisyonları bu ölçüde devam ettiği takdirde buzul erimelerinin giderek artacağının, deniz seviyesinin de 2100 yılına kadar 2 metre civarında yükseleceğinin öngörüldüğünü kaydetti.

Kutoğlu, denizin 2 metre yükselmesinin çok önemli olduğuna işaret ederek, kıyı erozyonu bakımından bir birim deniz seviyesi yükselmesinin, denizin 50 ila 100 kat daha içerilere girmesi anlamına geldiğini vurguladı.

Karadeniz kıyıları tehdit altında: 27 yıldır santim santim ilerlemiş! 160 milyon insan tehlikede 2

KUZEY KARADENİZ BÖLGESİ KIYI EROZYONUNDAN DAHA FAZLA ETKİLENEBİLİR

Kutoğlu, Karadeniz'de bu durumun ne olduğuyla ilgili pek fazla çalışmanın bulanmadığına değinerek, şöyle konuştu:

"Karadeniz'deki deniz seviyesini 1993 yılındaki verilere kadar giderek aldık. Bunların zaman serisi analizini yaptık. Elde ettiğimiz bulgular, Karadeniz'in de okyanuslarla eş değer şekilde yılda 2,5 ila 3 milimetre kadar yükseldiğini gösteriyor. Dolayısıyla okyanus kıyılarındaki tehditler ne ölçüdeyse Karadeniz kıyısındaki şehirler için de benzer tehditler söz konusu. 1993 yılından 2020'lere kadar Karadeniz ortalama 10-12 santimetre kadar yükselmiş."

Karadeniz'in kıyı şeridinde yatırımları bulunan ülkelerin yatırımlarını gözden geçirdiklerini bildiren Kutoğlu, bu nedenle Karadeniz kıyısında bulunan ülkelerin kıyı yatırımlarını, kıyı erozyonunu ve denizden gelecek su baskınlarını dikkate alarak yapmalarında fayda olduğunu söyledi.

Karadeniz kıyıları tehdit altında: 27 yıldır santim santim ilerlemiş! 160 milyon insan tehlikede 3

"TETİKTE OLUNMALI"

Kutoğlu, Kuzey Karadeniz bölgesinde kıyı yükseltilerinin daha düşük olduğunu, dolayısıyla kıyı erozyonunun o bölgelerde daha yüksek olacağını belirtti.

Türkiye'nin kıyılarında da deniz seviyesi yükselmesine bağlı olarak zarar görebilecek düşük kotlu alanların bulunduğuna işaret eden Kutoğlu, deniz seviyesinin dikkate alınması gerektiğini, aksi takdirde yatırımlar için sürekli bakım ve onları korumak için dalgakıran gibi çalışmalar yapmak durumunda kalınacağını anlattı.

Karadeniz kıyıları tehdit altında: 27 yıldır santim santim ilerlemiş! 160 milyon insan tehlikede 4

"160 MİLYON İNSANIN ETKİLENMESİ SÖZ KONUSU"

Kutoğlu, özellikle Rusya bölgesinde, Azak Denizi'nin olduğu bölgelerde, Romanya ve Balkanlar tarafında haritada sarı ve kırmızı renklerle belirtilen yerlerin daha yüksek tehdit içerdiğini, Gürcistan tarafında da yoğun su altında kalma riski olabileceğini ifade etti.

Kuzey Karadeniz kadar olmasa da Türkiye'de de risk faktörü içeren yerler olduğunu dile getiren Kutoğlu, şunları kaydetti:

"Bizim Karadeniz kıyılarında da kotu düşük bölgeler mevcut. Bu alanlarda da gelecekte deniz seviyesinin daha içerilere girmesi, fırtınalı zamanlarda denizin daha iç bölgeleri tahrip etmesi söz konusu olacaktır. Önlenebilir olarak ne yapılması lazım? Kıyı erozyonu görüldüğü yerlerde elbette ki birtakım kıyı tahkimatları yapılıyor ama bundan sonra yapılacak yatırımlarda da bu deniz seviyesi yükselmesi dikkate alınarak biraz daha kıyıdan iç bölgelerde, daha yüksek kesimlerde yatırımların, altyapı yatırımlarının yapılması daha sağlıklı olacaktır. Sürekli bakım onarım maliyetlerinden kurtulmuş oluruz."

Karadeniz kıyıları tehdit altında: 27 yıldır santim santim ilerlemiş! 160 milyon insan tehlikede 5

YERLEŞİM ALANLARI VAR

Kutoğlu, Karadeniz havzası kıyılarında yaklaşık 160 milyon nüfusun bulunduğuna işaret ederek, "Bu nüfusun büyük çoğunluğunun, bildiğiniz üzere yerleşim alanları kıyı kenarlarında. Dolayısıyla bu deniz seviyesine bağlı olarak 160 milyon insanın etkilenmesi söz konusu." dedi.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Çiğdem Sevinç tarafından yayına alınmıştır

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Üniversitede feci ölüm: Düğününe beş gün kala katledilmiş!Üniversitede feci ölüm: Düğününe beş gün kala katledilmiş!
24 Aralık burç yorumları: Bugün sizi neler bekliyor?24 Aralık burç yorumları: Bugün sizi neler bekliyor?

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Karadeniz deniz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Ankara'da Libya Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan özel jet düştü

Ankara'da Libya Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan özel jet düştü

Asgari ücret belli oldu, siyasilerden açıklamalar peş peşe geldi

Asgari ücret belli oldu, siyasilerden açıklamalar peş peşe geldi

Beşiktaş Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi yendi!

Beşiktaş Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi yendi!

Şafak Sezer'le oynadığı film ortaya çıktı! Rolü sosyal medyayı salladı

Şafak Sezer'le oynadığı film ortaya çıktı! Rolü sosyal medyayı salladı

Yeni asgari ücrete TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan ilk tepki

Yeni asgari ücrete TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan ilk tepki

2026 asgari ücret zammı belli oldu

2026 asgari ücret zammı belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.