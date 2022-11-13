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Karadeniz mutfağının eşsiz lezzeti: Kaygana tarifi! Kaygana nasıl yapılır?

13.11.2022 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahvaltıda ne yapılır? mutfak konusunda en çok aratılan konulardan. Karadeniz yöresinin meşhur lezzeti kaygana kahvaltıların yıldızı olmaya geliyor. Krep ve omlet lezzetlerinin birleşiminden oluşan kaygana nasıl yapılır? merak ediyorsanız kaygana tarifini denemelisiniz.

Karadeniz mutfağının eşsiz lezzeti: Kaygana tarifi! Kaygana nasıl yapılır?
Tarif Puanı
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Kaç kisilik 5
Hazırlık Süresi 10dk
Pişirme Süresi 15dk
Kalori/Porsiyon 230kal

Karadeniz mutfağı denildiğinde akıllara balık harici bol yeşillik kullanımı geliyor. Kahvaltılarda mıhlamasıyla ünlü Karadeniz kaygana ile de lezzet şöleni yaşattırıyor. Kaygananın içerisinde arzunuza göre karalahana veya ıspanak ekleyebilirsiniz.

MALZEMELER

  • 4 adet yumurta
  • 1 su bardağı un
  • 1 su bardağı süt
  • 1/3 demet maydanoz (ince kıyılmış)
  • 1/3 demet dereotu (ince kıyılmış)
  • 3 dal taze soğan (ince kıyılmış)
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • Pişirmek İçin:
  • 5 yemek kaşığı ayçiçek yağı

TARİF

  • Unu, sütü ve tuzu derin bir kabın içerisinde güzelce çırpın.
  • Yumurtaları bu karışıma ilave ederek pürüzsüz bir kıvamda olana kadar karıştırın.
  • İçerisine ince ince doğranmış; maydanoz, taze soğan ve dereotunu da ekleyin.
  • Tüm malzemeleri güzelce karıştırın.
  • Yapışmaz tabanlı bir krep tavasını ocağa alıp ısıtın. Tavaya 1 yemek kaşığı sıvı yağı ekleyin ve yağ kızınca hazırladığınız kaygana hamurundan bir kepçe alın ve tavaya yayın.
  • Altlı üstlü çevirerek güzelce pişirin. Tüm karışımı tavaya her seferinde 1'er yemek kaşığı sıvı yağ ilave ederek bu şekilde pişirin.
  • Pişen kayganaları bir servis tabağına alın.

AFİYET OLSUN!

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