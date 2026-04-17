Karadeniz usulü ustalık: Duvarı yıkmadan yerini değiştirdiler

Giresun’un Espiye ilçesinde bir inşaat ustası, Karadeniz’e özgü pratik zekayla örnek bir uygulamaya imza attı. Örülmüş bir duvarı yıkmadan yaklaşık 1 metre geriye taşıyan usta, hem zamandan hem de maliyetten tasarruf sağladı.

İlçeye bağlı Taflancık köyünde yaklaşık 25 yıldır inşaat ustalığı yapan Bayram Karpuz, ev sahibinin küçük bulduğu odayı genişletme talebine farklı bir çözüm üretti. Mevcut duvarı kırmak yerine kurduğu düzenekle taşıyan Karpuz, yeniden tuğla örülmesinin önüne geçti.

İnşaat ustası Bayram Karpuz, yaptığı çalışmayla ilgili, "Duvarı kırmak yerine taşımayı düşündük. Daha önce de yaptığım bir işti. ‘Kırmayalım, taşıyalım’ dedim ve uyguladık. Kırmadan, dökmeden duvarı 1 metre ileri aldık ve yerine monte ettik. Gayet sağlam oldu. Bu sayede ciddi bir tuğla israfının da önüne geçtik. Bugün bir tuğla yaklaşık 15 TL. En az 500 tuğlalık bir işten tasarruf edilmiş oldu. Hem ekonomik hem de pratik bir çözüm oldu" dedi.

Ev sahibi Mustafa Tiryaki ise odanın küçük olması nedeniyle genişletmek istediğini belirterek "Ustamız farklı bir yöntemle duvarı krikoyla taşıdı. 1 metre ileri aldık. Hem zamandan kazandık hem de tuğladan tasarruf ettik. Oda şimdi istediğimiz gibi oldu" dedi.

Çalışmaya tanıklık eden Süleyman Karpuz da uygulamanın Karadeniz insanına özgü pratik zekâyı yansıttığını ifade ederek "Başta ‘taşınır mı’ diye düşündük ama denedik ve oldu. İlginç bir yöntemdi. Karadeniz usulü bir iş ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA