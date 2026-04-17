Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Karadeniz usulü ustalık: Duvarı yıkmadan yerini değiştirdiler

İçerik devam ediyor

Karadenizli inşaat ustasının örülmüş duvarı genişletmek için "yıkmadan çözüm" yaklaşımı hem ekonomik hem de pratik yönüyle dikkat çekti.

Giresun’un Espiye ilçesinde bir inşaat ustası, Karadeniz’e özgü pratik zekayla örnek bir uygulamaya imza attı. Örülmüş bir duvarı yıkmadan yaklaşık 1 metre geriye taşıyan usta, hem zamandan hem de maliyetten tasarruf sağladı.

İlçeye bağlı Taflancık köyünde yaklaşık 25 yıldır inşaat ustalığı yapan Bayram Karpuz, ev sahibinin küçük bulduğu odayı genişletme talebine farklı bir çözüm üretti. Mevcut duvarı kırmak yerine kurduğu düzenekle taşıyan Karpuz, yeniden tuğla örülmesinin önüne geçti.

İnşaat ustası Bayram Karpuz, yaptığı çalışmayla ilgili, "Duvarı kırmak yerine taşımayı düşündük. Daha önce de yaptığım bir işti. ‘Kırmayalım, taşıyalım’ dedim ve uyguladık. Kırmadan, dökmeden duvarı 1 metre ileri aldık ve yerine monte ettik. Gayet sağlam oldu. Bu sayede ciddi bir tuğla israfının da önüne geçtik. Bugün bir tuğla yaklaşık 15 TL. En az 500 tuğlalık bir işten tasarruf edilmiş oldu. Hem ekonomik hem de pratik bir çözüm oldu" dedi.

Ev sahibi Mustafa Tiryaki ise odanın küçük olması nedeniyle genişletmek istediğini belirterek "Ustamız farklı bir yöntemle duvarı krikoyla taşıdı. 1 metre ileri aldık. Hem zamandan kazandık hem de tuğladan tasarruf ettik. Oda şimdi istediğimiz gibi oldu" dedi.

Çalışmaya tanıklık eden Süleyman Karpuz da uygulamanın Karadeniz insanına özgü pratik zekâyı yansıttığını ifade ederek "Başta ‘taşınır mı’ diye düşündük ama denedik ve oldu. İlginç bir yöntemdi. Karadeniz usulü bir iş ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
4 bin yıllık doğa mucizesi! Baharla birlikte ziyaretçi akını başladı4 bin yıllık doğa mucizesi! Baharla birlikte ziyaretçi akını başladı
Maraşlı adamın gözlerini gören fotoğraf çektiriyor!Maraşlı adamın gözlerini gören fotoğraf çektiriyor!

Anahtar Kelimeler:
Karadeniz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Okul saldırısının katiline ait yeni görüntüler: Polis kıyafeti, silahlar...

Okul saldırısının katiline ait yeni görüntüler: Polis kıyafeti, silahlar...

O ilimizde okullara randevusuz giriş yasaklanıyor

O ilimizde okullara randevusuz giriş yasaklanıyor

Arda Turan’dan tarihi başarı! Shakhtar adını yarı finale yazdırdı

Arda Turan’dan tarihi başarı! Shakhtar adını yarı finale yazdırdı

Harekete geçildi: Eşref Rüya, Yeraltı, Teşkilat, Uzak Şehir...

Harekete geçildi: Eşref Rüya, Yeraltı, Teşkilat, Uzak Şehir...

1 Temmuz’da tapuda yeni dönem

1 Temmuz’da tapuda yeni dönem

İslam Memiş gram altının 8 bin TL olacağı tarihi verdi!

İslam Memiş gram altının 8 bin TL olacağı tarihi verdi!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.