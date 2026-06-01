Vali açıkladı: İstanbul'da gönül rahatlığıyla denize girebileceğiniz 95 yer!

Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte İstanbul'da denize girmek isteyen milyonlarca vatandaşın beklediği liste açıklandı. İstanbul Valisi Davut Gül başkanlığında toplanan İl Yüzme Suyu Komisyonu, kent genelinde denize girmenin güvenli olduğu 95 noktayı belirledi. Yetkililer, yaz boyunca düzenli analizlerle su kalitesinin takip edileceğini duyurdu.
İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, 1 Haziran itibarıyla yüzme alanlarında mikrobiyolojik ve kimyasal analizlerin başlayacağını belirterek, belirlenen bölgelerden 15 günde bir numune alınacağını ve sonuçların kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.
Güner ayrıca İstanbul'da 3 mavi bayraklı plaj bulunduğunu, bunlardan ikisinin Arnavutköy'de, birinin ise Silivri'de yer aldığını ifade etti.
Adalar
Burgazada Deniz Kulübü
Burgazada Su Sporları Kulübü önü
Büyükada Aya Nikola Halk Plajı
Büyükada Kayıkhane Blue Beach
Büyükada Nakibey Plajı
Büyükada Prenses Koyu
Büyükada Su Sporları Kulübü önü
Büyükada Tabiat Parkı Plajı
Büyükada Yörükalı Plajı önü
Değirmenburnu Tabiat Parkı Plajı
Büyükada Halik Koyu Eskibağ Mesire Alanı
Heybeliada Sadıkbey Plajı önü
Heybeliada Su Sporları Kulübü önü
Heybeliada Ada Beach Club önü
Heybeliada Asaf Beach
Kınalıada Su Sporları Kulübü önü
Kınalıada Ülker Restaurant önü
Sedef Adası Halk Plajı
Arnavutköy
Arnavutköy Belediyesi Karaburun Plajı (Mavi Bayrak)
Arnavutköy Yeniköy Halk Plajı (Mavi Bayrak)
Durusu Karaburun Arka Deniz
Durusu Karaburun Öndeniz Doğu tarafı
Yeniköy Sahili Köpek Çiftliği önü
Bakırköy
Florya Güneş Plajı
Yeşilköy Polis Merkezi önü
Yeşilköy International Hospital önü
Beykoz
Elmasburnu Tabiat Parkı Plajı
Riva Plajı
Su Ürünleri Plajı
Kadıköy
Caddebostan Plajı Büyük Kulüp arkası
Caddebostan Plajı Irmak Okulları arkası
Suadiye Plajı
Sarıyer
Büyükliman Plajı
Demirciköy Uzunya Plajı
Demirciköy Dalya
Gümüşdere Plajı
Kilyos Plajı
Kısırkaya Plajı
Marmaracık Koyu Tabiat Parkı Plajı
Rumeli Kavağı Plajı
Şile
Ağlayankaya Plajı
Ağva Halk Plajı
Akçakese Akkaya Plajı
Alacalı Plajı
Ayazma Plajı
Bozgaca Plajı
Doğancılı Plajı
İmrenli Plajı
Kabakoz Plajı
Sofular Plajı
Uzunkum Plajı
Silivri
Kumluk Mevkisi (Mavi Bayrak)
Selimpaşa Başkent Sitesi önü
Selimpaşa Duruman Mevkisi
Semizkum Çadıryeri Mevkisi
Uyumkent Sitesi önü
Büyükçekmece
Albatros Sahili
Çocuk Sahili
Halk Plajı
Celaliye Halk Plajı
Kumburgaz Sahili
Mimarsinan Sahili
Küçükçekmece
Menekşe Plajı Cankurtaran Kulesi önü
Menekşe Plajı İskele önü
Menekşe Plajı Sahil Parkı önü
