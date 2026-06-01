Vali açıkladı: İstanbul'da gönül rahatlığıyla denize girebileceğiniz 95 yer!

Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte İstanbul'da denize girmek isteyen milyonlarca vatandaşın beklediği liste açıklandı. İstanbul Valisi Davut Gül başkanlığında toplanan İl Yüzme Suyu Komisyonu, kent genelinde denize girmenin güvenli olduğu 95 noktayı belirledi. Yetkililer, yaz boyunca düzenli analizlerle su kalitesinin takip edileceğini duyurdu.

15 GÜNDE BİR NUMUNE ALINACAK

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, 1 Haziran itibarıyla yüzme alanlarında mikrobiyolojik ve kimyasal analizlerin başlayacağını belirterek, belirlenen bölgelerden 15 günde bir numune alınacağını ve sonuçların kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.

Güner ayrıca İstanbul'da 3 mavi bayraklı plaj bulunduğunu, bunlardan ikisinin Arnavutköy'de, birinin ise Silivri'de yer aldığını ifade etti.

İŞTE İSTANBUL'DA DENİZE GİRMENİN GÜVENLİ OLDUĞU 95 NOKTA

Adalar

Burgazada Deniz Kulübü

Burgazada Su Sporları Kulübü önü

Büyükada Aya Nikola Halk Plajı

Büyükada Kayıkhane Blue Beach

Büyükada Nakibey Plajı

Büyükada Prenses Koyu

Büyükada Su Sporları Kulübü önü

Büyükada Tabiat Parkı Plajı

Büyükada Yörükalı Plajı önü

Değirmenburnu Tabiat Parkı Plajı

Büyükada Halik Koyu Eskibağ Mesire Alanı

Heybeliada Sadıkbey Plajı önü

Heybeliada Su Sporları Kulübü önü

Heybeliada Ada Beach Club önü

Heybeliada Asaf Beach

Kınalıada Su Sporları Kulübü önü

Kınalıada Ülker Restaurant önü

Sedef Adası Halk Plajı

Arnavutköy

Arnavutköy Belediyesi Karaburun Plajı (Mavi Bayrak)

Arnavutköy Yeniköy Halk Plajı (Mavi Bayrak)

Durusu Karaburun Arka Deniz

Durusu Karaburun Öndeniz Doğu tarafı

Yeniköy Sahili Köpek Çiftliği önü

Bakırköy

Florya Güneş Plajı

Yeşilköy Polis Merkezi önü

Yeşilköy International Hospital önü

Beykoz

Elmasburnu Tabiat Parkı Plajı

Riva Plajı

Su Ürünleri Plajı

Kadıköy

Caddebostan Plajı Büyük Kulüp arkası

Caddebostan Plajı Irmak Okulları arkası

Suadiye Plajı

Sarıyer

Büyükliman Plajı

Demirciköy Uzunya Plajı

Demirciköy Dalya

Gümüşdere Plajı

Kilyos Plajı

Kısırkaya Plajı

Marmaracık Koyu Tabiat Parkı Plajı

Rumeli Kavağı Plajı

Şile

Ağlayankaya Plajı

Ağva Halk Plajı

Akçakese Akkaya Plajı

Alacalı Plajı

Ayazma Plajı

Bozgaca Plajı

Doğancılı Plajı

İmrenli Plajı

Kabakoz Plajı

Sofular Plajı

Uzunkum Plajı

Silivri

Kumluk Mevkisi (Mavi Bayrak)

Selimpaşa Başkent Sitesi önü

Selimpaşa Duruman Mevkisi

Semizkum Çadıryeri Mevkisi

Uyumkent Sitesi önü

Büyükçekmece

Albatros Sahili

Çocuk Sahili

Halk Plajı

Celaliye Halk Plajı

Kumburgaz Sahili

Mimarsinan Sahili

Küçükçekmece

Menekşe Plajı Cankurtaran Kulesi önü

Menekşe Plajı İskele önü

Menekşe Plajı Sahil Parkı önü