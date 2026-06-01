Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Mesaide uyuyan arkadaşının fotoğrafını çekti: Hapis cezası aldı

Nöbet esnasında uyuya kalan mesai arkadaşının fotoğrafını çekip, amire gönderen aşçı, hayatının şokunu yaşadı. Türk Ceza Kanunu’nun 134. Maddesinde düzenlenen ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’ suçundan hakim karşısına çıkan aşçıya verilen beraat kararını Yargıtay bozdu.

Mesaide uyuyan arkadaşının fotoğrafını çekti: Hapis cezası aldı

Özel bir hastanenin mutfağında çalışan B.D., gece nöbeti esnasında mesai arkadaşı K.M.’nin uyuduğunu fark etti. Uyuklayan gencin çektiği fotoğraf ve görüntüsünü amirine gönderen aşçı, sonradan gelişen olaylar yüzünden bu hareketine pişman oldu.

İşyeri yönetimi nöbette uyuyan B.D. hakkında işlem yaptı. Avukatıyla birlikte adliyenin yolunu tutan B.D., K.M.’nin nöbet esnasında uyuduğu ana ilişkin fotoğrafının rızası dışında hukuka aykırı olarak 3. kişiyle paylaşarak özel hayatının deşifre edildiğini öne sürdü.

2 YIL 1 AY HAPİS CEZASI ALDI

Savcılık soruşturması sonrası aşçı hakkında Asliye Ceza Mahkemesi’nde aşçı hakkında dava açıldı.

Mahkeme; sanık aşçı hakkında ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’ suçundan 5237 sayılı TCK’nın 134/2, 62/1 ve 53. maddeleri uyarınca 2 yıl 1 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ve hak yoksunluklarına karar verdi. Cumhuriyet Savcısı ve mağdur işçi kararı istinafa taşıdı.

EMSAL NİTELİĞİNDE KARAR

Bölge Adliye Mahkemesi, Asliye Ceza Mahkemesi kararının ortadan kaldırılarak sanığın beraatine hükmetti. Kararın temyiz edilmesi ile devreye giren Yargıtay 12. Ceza Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı. Kararda, sanığın iki ayrı suçtan ceza alması gerektiği vurgulandı.

İşyerinde nöbet sırasında uyuyan iş arkadaşının fotoğrafını çekip, amirine şikâyet etmek için gönderen kişinin eyleminin ‘görüntü ve seslerin kaydedilmesi suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlal’ ve ‘görüntü veya seslerin ifşa edilmesi suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlal’ suçlarını oluşturduğu hatırlatıldı.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

HEM ÇEKTİ HEM DE YAYDI 2 AYRI SUÇ İŞLEDİ

Sanığa 2 ayrı suçtan ayrı ayrı ceza verilmesi gerektiğine dikkat çeken Yargıtay 12. Ceza Dairesi, sanığın beraatine hükmeden Bölge Adliye Mahkemesi kararının bozulması yönünde karar verdi.

Öte yandan hukukçular, Yargıtay 12. Ceza Dairesi'nin emsal kararının işyerinde uyuyan iş arkadaşının fotoğrafını çekip amire gönderen kişinin eylemini, özel hayatın gizliliğini ihlal (TCK 134) ve görüntülerin yayılması kapsamında suç sayan önemli bir içtihat olduğunu dile getirdi.
Kaynak: İHA

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yıllarca saklı kaldı: İki köyün arasında kalan gizli yol! Yıllarca saklı kaldı: İki köyün arasında kalan gizli yol!
Yalova'da bulundu: 9 yıldır çalışıyorlar! Sonunda ortaya çıktıYalova'da bulundu: 9 yıldır çalışıyorlar! Sonunda ortaya çıktı

Anahtar Kelimeler:
Aşçı mahkeme emsal karar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Denizli’deki facia 'geliyorum’ demiş

Denizli’deki facia 'geliyorum’ demiş

İzmir'de operasyon: Buca Belediye Başkanı Görkem Duman gözaltına alındı!

İzmir'de operasyon: Buca Belediye Başkanı Görkem Duman gözaltına alındı!

Osimhen'den gece açıklama gelmişti! Peşindeki takım orta çıktı: Teklif yapacaklar

Osimhen'den gece açıklama gelmişti! Peşindeki takım orta çıktı: Teklif yapacaklar

Dünyaca ünlü şarkıcı İstanbul sahnesinde yüzünü göstermedi! Tepki yağdı

Dünyaca ünlü şarkıcı İstanbul sahnesinde yüzünü göstermedi! Tepki yağdı

Memur ve emekli zammı son tablo: Kulis bilgisi verdi 'Mesaj net'

Memur ve emekli zammı son tablo: Kulis bilgisi verdi 'Mesaj net'

Gram altın için İslam Memiş 'Temmuz ve Ağustos' deyip rakam verdi

Gram altın için İslam Memiş 'Temmuz ve Ağustos' deyip rakam verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.