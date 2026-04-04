YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

Karadenizlilerin sırrı ortaya çıktı! Çay sıcak suyla mı demlenir soğuk suyla mı?

Çay demlemek basit gibi görünse de, lezzetin sırrı küçük ama kritik detaylarda gizli. Özellikle Karadeniz’de yıllardır uygulanan geleneksel yöntem, çayın neden bazı sofralarda daha lezzetli olduğunu gözler önüne seriyor.

Sedef Karatay Bingül

Çay yapraklarının rengini ve aromasını suya bırakabilmesi için yüksek sıcaklık büyük önem taşıyor. Bu nedenle klasik demleme yönteminde kaynar su kullanımı vazgeçilmez kabul ediliyor.

Sıcaklık arttıkça çayın içindeki tanenler ve aromatik bileşenler daha hızlı çözülüyor, böylece daha koyu renkli ve yoğun içimli bir çay elde ediliyor.

KARADENİZ USULÜ 'UYANDIRMA' TEKNİĞİ

Ancak Karadenizli çay ustalarının dikkat ettiği önemli bir püf noktası var. Demliğe konulan kuru çayın üzerine doğrudan kaynar su dökülmüyor. Bunun yerine önce az miktarda ılık ya da soğuk su ekleniyor. Bu işlem, çay yapraklarını adeta 'uyandırıyor.'

Ardından kaynar su eklenerek demleme süreci başlatılıyor. Bu küçük ama etkili adım sayesinde yapraklar aniden yanmıyor, aromalar daha dengeli bir şekilde ortaya çıkıyor.

NE ACI NE YAVAN: TAM KIVAMINDA ÇAY

Bu yöntemle demlenen çay, ne fazla acı ne de tatsız oluyor. Ortaya çıkan içim, yumuşak ama karakterli bir lezzet sunuyor. Rengi ise tam olması gerektiği gibi koyu ve parlak oluyor.

DEMLEME SÜRESİ KRİTİK

Karadeniz’de çay genellikle 15 ila 20 dakika arasında demleniyor. Süre kısa tutulduğunda çay yeterince renk ve tat vermiyor, fazla bekletildiğinde ise acılaşma kaçınılmaz oluyor. Bu yüzden ideal süreyi yakalamak büyük önem taşıyor.

ALT DEMLİK KAYNAMALI, ÜST DEMLİK SABIR İSTER

Çayın lezzetini belirleyen bir diğer unsur da çift demlik sistemi. Alt demlikte suyun sürekli kaynar halde kalması gerekiyor. Üstteki çay ise alttan gelen buhar sayesinde yavaş yavaş demleniyor. Bu yöntem, aromanın aceleye gelmeden ortaya çıkmasını sağlıyor.

DEMLEME SIRASINDA MÜDAHALE ETMEYİN

Uzmanlara göre demleme sırasında yapılan en büyük hatalardan biri, kapağı sık sık açmak ya da çayı karıştırmak. Bu tür müdahaleler, demleme sürecini olumsuz etkileyebiliyor. Karadenizli ustalar, çayı ocağa bıraktıktan sonra sabırla beklemeyi öneriyor.

İyi bir çayın sırrı sadece kaliteli yaprakta değil; doğru teknik, sabır ve küçük detaylarda saklı. Karadeniz’in bu geleneksel yöntemi ise çay keyfini bir üst seviyeye taşıyor.

Anahtar Kelimeler:
Çay Karadeniz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 4 yorum
çay işini bu kadar ciddiye aldığınız gibi birde insanlığı güzel ahlakı empatiyi yani kendine yapılmasını istediğin şeyi veya yapılmasını istemediğin şeyleride karşındakilerede yapmamak öğretilse ve uygulansa tüm dünyada savaşlar kavgalar kötülükler olmaz?.
Karadenizlilerin çay yapmayı bildiklerini sanmıyorum
KARADENİZLİNİN İÇTİĞİ ÇAY YAPRAK ÇAY. VATANDAŞA SATULAN ÇAY TOZ ÇAY HADİ TOZ ÇAYDA YAPSIN AYNI İŞLEMİ YAPRAK ÇAYIN TADINI VERİRMİ GÖRELİM. YABANCI DEVLETLERE SATILAN ÇAY YAPRAK ÇAY KENDİ VATANDAŞINA SATTIĞI ÇAY TOZ ÇAY. İŞİN ÖZÜ BURADA.
En Çok Okunan Haberler
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.