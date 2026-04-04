Karadenizlilerin sırrı ortaya çıktı! Çay sıcak suyla mı demlenir soğuk suyla mı?

Çay yapraklarının rengini ve aromasını suya bırakabilmesi için yüksek sıcaklık büyük önem taşıyor. Bu nedenle klasik demleme yönteminde kaynar su kullanımı vazgeçilmez kabul ediliyor.

Sıcaklık arttıkça çayın içindeki tanenler ve aromatik bileşenler daha hızlı çözülüyor, böylece daha koyu renkli ve yoğun içimli bir çay elde ediliyor.

KARADENİZ USULÜ 'UYANDIRMA' TEKNİĞİ

Ancak Karadenizli çay ustalarının dikkat ettiği önemli bir püf noktası var. Demliğe konulan kuru çayın üzerine doğrudan kaynar su dökülmüyor. Bunun yerine önce az miktarda ılık ya da soğuk su ekleniyor. Bu işlem, çay yapraklarını adeta 'uyandırıyor.'

Ardından kaynar su eklenerek demleme süreci başlatılıyor. Bu küçük ama etkili adım sayesinde yapraklar aniden yanmıyor, aromalar daha dengeli bir şekilde ortaya çıkıyor.

NE ACI NE YAVAN: TAM KIVAMINDA ÇAY

Bu yöntemle demlenen çay, ne fazla acı ne de tatsız oluyor. Ortaya çıkan içim, yumuşak ama karakterli bir lezzet sunuyor. Rengi ise tam olması gerektiği gibi koyu ve parlak oluyor.

DEMLEME SÜRESİ KRİTİK

Karadeniz’de çay genellikle 15 ila 20 dakika arasında demleniyor. Süre kısa tutulduğunda çay yeterince renk ve tat vermiyor, fazla bekletildiğinde ise acılaşma kaçınılmaz oluyor. Bu yüzden ideal süreyi yakalamak büyük önem taşıyor.

ALT DEMLİK KAYNAMALI, ÜST DEMLİK SABIR İSTER

Çayın lezzetini belirleyen bir diğer unsur da çift demlik sistemi. Alt demlikte suyun sürekli kaynar halde kalması gerekiyor. Üstteki çay ise alttan gelen buhar sayesinde yavaş yavaş demleniyor. Bu yöntem, aromanın aceleye gelmeden ortaya çıkmasını sağlıyor.

DEMLEME SIRASINDA MÜDAHALE ETMEYİN

Uzmanlara göre demleme sırasında yapılan en büyük hatalardan biri, kapağı sık sık açmak ya da çayı karıştırmak. Bu tür müdahaleler, demleme sürecini olumsuz etkileyebiliyor. Karadenizli ustalar, çayı ocağa bıraktıktan sonra sabırla beklemeyi öneriyor.

İyi bir çayın sırrı sadece kaliteli yaprakta değil; doğru teknik, sabır ve küçük detaylarda saklı. Karadeniz’in bu geleneksel yöntemi ise çay keyfini bir üst seviyeye taşıyor.