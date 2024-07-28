EĞİTİM

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Nasıl Yazılır
  4. Karafatma nasıl yazılır? Karafatma ayrı mı yazılır bitişik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Karafatma nasıl yazılır? Karafatma ayrı mı yazılır bitişik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
25.07.2024 20:09
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçemizde yer alan bazı sözcükler yabancı kökenli, bazıları Türkçe kökenli iken bazıları ise birleşik sözcük sınıfına dâhil olmaktadır. Özellikle birleşik kelime kategorisine giren kelimelerin yazım stilinde sıklıkla imla hatası görülebilmektedir. Karafatma sözcüğü de yazımında yaygın olarak yazım yanlışı yapılan birleşik sözcüklerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Peki, karafatma nasıl yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Karafatma nasıl yazılır? Karafatma ayrı mı yazılır bitişik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Karafatma kelimesi bir böceği temsil ettiğinden insanların söylerken ya da yazarken hoşlandığı bir sözcük değildir. Bir birleşik sözcük olarak bilinen bu kelimenin yazım şeklinde çok sık hataya düşülmektedir. Kelimelerin doğru kullanımını öğrenmek için genellikle TDK sözlükleri sitesi ziyaret edilmektedir.

Artık bu haberi dinlemek de mümkün. Şimdi uygulamayı indir!

Karafatma nasıl yazılır?

Karafatma sözcüğü “kara” ve “fatma” olmak üzere toplamda 2 sözcüğün yan yana gelmesi ile oluşmuş bir birleşik kelimedir. Birleşik sözcükler genellikle 2 ya da daha fazla kelimeden meydana gelmektedir. Bu tür sözcüklerin yazımında yaygın olarak imla yanlışına rastlanılmaktadır.

Sözcüklerin gerek yazım şeklini gerekse telaffuz biçimlerini doğru kullanmak, iletişimin doğru kurulması açısından büyük önem taşımaktadır. Bu noktada karafatma yazımı konusunda çelişkiye düşen kişilerin sözlük sitelerini ziyaret etmesinde yarar görülmektedir. Sözcük sitesi olarak karşımıza Türk Dil Kurumuna ait olan güncel Türkçe sözlük kılavuzu çıkmaktadır. Bu kılavuz aracılığı ise kelimelerin anlamları da öğrenilmektedir. Bu bağlamda karafatma TDK’ye göre manası şu şekildedir:

  • (İsim/ Hayvan Bilimi) Kara böcekgiller ailesine mensup olan, kurt, böcek, sümüklü böceklerle beslenen, tarıma faydalı, parlak siyah renge sahip bir tür böcek; ağılı böcek.

Karafatma ayrı mı yazılır?

Karafatma çoğunlukla karanlık çökünce nemli yerlerde görülen bir böcek türü olarak bilinmektedir. 2 sözcüğün yan yana gelmesi ile ortaya çıkmış olan bu kelime, genellikle “kara fatma” şeklinde ayrı yazılmaktadır. Karafatma sözcüğü bir birleşik sözcük olduğundan ayrı mı yoksa bitişik mi yazılmalı konusunda muamma yaşanabilmektedir. Bu yüzden karafatma bitişik mi yazılır sorusunun yanıtına ulaşmak için Türk Dil Kurumunun TDK sözlükleri sayfasına göz atılmaktadır.

Bu sayfada yer alan bilgilere göre bazı hayvan isimlerinin bitişik yazılması kuralı hâkimdir. Yani bu sözcük her zaman “karafatma” şeklinde bitişik kullanılması gereken bir kelimedir. Buna göre karafatma doğru yazılışı şöyledir:

Özel üniversiteler için emsal karar! İstedikleri gibi zam yapamayacaklarÖzel üniversiteler için emsal karar! İstedikleri gibi zam yapamayacaklar
Anahtar Kelimeler:
nasıl yazılır
En Çok Okunan Eğitim Haberler
Orta Doğu'da tansiyon tavan! İsrail 'topyekün savaş anına yaklaşıyoruz' diyerek o ülkeyi işaret etti

Orta Doğu'da tansiyon tavan! İsrail 'topyekün savaş anına yaklaşıyoruz' diyerek o ülkeyi işaret etti

Bakan duyurdu: Memurları ilgilendiriyor!

Bakan duyurdu: Memurları ilgilendiriyor!

Erdoğan'dan Mahmud Abbas açıklaması

Erdoğan'dan Mahmud Abbas açıklaması

Komşular arasında 'mini etek' kavgası! Ortalık bir anda karıştı: O anlar kamerada!

Komşular arasında 'mini etek' kavgası! Ortalık bir anda karıştı: O anlar kamerada!

Olimpiyatlara damga vuran an: Fransız Cumhurbaşkanı Macron'un ile o ismin samimi selamlaşması!

Olimpiyatlara damga vuran an: Fransız Cumhurbaşkanı Macron'un ile o ismin samimi selamlaşması!

Son Dakika: Emekli aylığının 12 bin 500 lira olmasını öngören madde kabul edildi

Son Dakika: Emekli aylığının 12 bin 500 lira olmasını öngören madde kabul edildi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Prime Day'de kaçıranlar buraya! Stanley indirimi devam ediyor

Prime Day'de kaçıranlar buraya! Stanley indirimi devam ediyor

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Hakiki deri, dayanıklı, konforlu! Camper'ın en ikonik modellerinden...

Hakiki deri, dayanıklı, konforlu! Camper'ın en ikonik modellerinden...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.