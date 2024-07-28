Karafatma nasıl yazılır? Karafatma ayrı mı yazılır bitişik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Karafatma kelimesi bir böceği temsil ettiğinden insanların söylerken ya da yazarken hoşlandığı bir sözcük değildir. Bir birleşik sözcük olarak bilinen bu kelimenin yazım şeklinde çok sık hataya düşülmektedir. Kelimelerin doğru kullanımını öğrenmek için genellikle TDK sözlükleri sitesi ziyaret edilmektedir.

Karafatma nasıl yazılır?

Karafatma sözcüğü “kara” ve “fatma” olmak üzere toplamda 2 sözcüğün yan yana gelmesi ile oluşmuş bir birleşik kelimedir. Birleşik sözcükler genellikle 2 ya da daha fazla kelimeden meydana gelmektedir. Bu tür sözcüklerin yazımında yaygın olarak imla yanlışına rastlanılmaktadır.

Sözcüklerin gerek yazım şeklini gerekse telaffuz biçimlerini doğru kullanmak, iletişimin doğru kurulması açısından büyük önem taşımaktadır. Bu noktada karafatma yazımı konusunda çelişkiye düşen kişilerin sözlük sitelerini ziyaret etmesinde yarar görülmektedir. Sözcük sitesi olarak karşımıza Türk Dil Kurumuna ait olan güncel Türkçe sözlük kılavuzu çıkmaktadır. Bu kılavuz aracılığı ise kelimelerin anlamları da öğrenilmektedir. Bu bağlamda karafatma TDK’ye göre manası şu şekildedir:

(İsim/ Hayvan Bilimi) Kara böcekgiller ailesine mensup olan, kurt, böcek, sümüklü böceklerle beslenen, tarıma faydalı, parlak siyah renge sahip bir tür böcek; ağılı böcek.

Karafatma ayrı mı yazılır?

Karafatma çoğunlukla karanlık çökünce nemli yerlerde görülen bir böcek türü olarak bilinmektedir. 2 sözcüğün yan yana gelmesi ile ortaya çıkmış olan bu kelime, genellikle “kara fatma” şeklinde ayrı yazılmaktadır. Karafatma sözcüğü bir birleşik sözcük olduğundan ayrı mı yoksa bitişik mi yazılmalı konusunda muamma yaşanabilmektedir. Bu yüzden karafatma bitişik mi yazılır sorusunun yanıtına ulaşmak için Türk Dil Kurumunun TDK sözlükleri sayfasına göz atılmaktadır.

Bu sayfada yer alan bilgilere göre bazı hayvan isimlerinin bitişik yazılması kuralı hâkimdir. Yani bu sözcük her zaman “karafatma” şeklinde bitişik kullanılması gereken bir kelimedir. Buna göre karafatma doğru yazılışı şöyledir: