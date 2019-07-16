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Karagöl ve Çinili Gölü Kayseri'nin sembolü oldu

Betül Kurucu Betül Kurucu
SAĞLIK  | 16.07.2019 11:43 | Son Güncelleme

Kayserili dağcılar, Niğde-Adana-İçel üçgeninde yer alan ve Toros dağlarının devamı konumundaki Bolkar Dağları’na giderek bu bölgenin adeta sembolü olan Karagöl ve Çinili gölü gezdi, sonrasında da bu etkinliği dağa zirve çıkışı yaparak tamamladı.

Karagöl ve Çinili Gölü Kayseri'nin sembolü oldu
GİDİŞ
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2019-07-23 15:40:00
Kayseri
2019-07-23 16:55:00
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Sabaha karşı saat 04.00’de Kayseri’den hareket eden ekip, Niğde- Ulukışla - Darboğaz rotasını izleyerek saat 08.30’da Meydan Yaylası’ndaki kamp yerine ulaştı. Burada çadırlarını kurarak kısa bir süre dinlenen dağcılar, daha sonra Karagöl’e geçti. Dünya’da sadece Karagöl ve çevresinde yaşayan ve ötmeyen (sessiz) bir kurbağa türünü barındıran bölgeye çeşitli illerden gelen çok sayıda doğasever ile birlikte doğa gezisi yaptılar. Burada çevreyi gezerek bol bol fotoğraf çekimi yapan ekip , bu gölün yaklaşık olarak 200 metre daha üzerinde yer alan Çinili gölde buz gibi soğuk suya aldırmadan yüzdüler. Çinili göl civarında kısa bir gezinti yapan Kayserili dağcılar daha sonra Bolkar Dağlarının karlı zirvelerine başarılı bir çıkış gerçekleştirdiler. Yaklaşık 3 saatlik bir tırmanış sonrasında zirveye ulaşan ekip, burada bir süre dinlenip fotoğraf çekimi yaparak yine aynı rotayı izleyerek önce Çinili göle, sonrasında da Kara göle indiler.

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Kara göl çevresindeki kısa bir gezintiden sonra da Meydan Yaylası’ndaki çadırlarına geçen dağcılar, çadırlarını söktükten sonra özel araçlarına binerek Kayseri’ye döndüler. Etkinliğe Bekir Demirağ, Ahmet Metin, Mevlüt Metin, Osman Vurur ve Şükrü Vurur isimleri katıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
dağcı spor yürüyüş

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