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Karagümrük: 1 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)

FATİH KARAGÜMRÜK HABERLERİ  | 18.10.2020 18:20 | Son Güncelleme

İstanbul derbisinde Fatih Karagümrük ile Kasımpaşa 1-1 berabere kaldı.

Karagümrük: 1 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 5. haftası, iki İstanbul ekibinin karşılaşmasına sahne oldu. Derbide Fatih Karagümrük, Kasımpaşa'yı konuk etti.

Ülker Stadı'nda oynanan maç 1-1 sona erdi.

Fatih Karagümrük'ün golünü 45. dakikada Artur Sobiech kaydetti.

Kasımpaşa'nın golü ise 47. dakikada Aytaç Kara'dan geldi.

Fatih Karagümrük'te 69'da oyuna giren Jimmy Durmaz, 74'te direkt kırmızı kart gördü.

Ligin yeni takımı Fatih Karagümrük bu sonuçla puanını 8 yaptı.

Kasımpaşa'nın puanı ise 7 oldu.

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