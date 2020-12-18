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Karagümrük, Galatasaray'a karşı 60 yıllık hasreti dindirdi

FATİH KARAGÜMRÜK HABERLERİ  | 18.12.2020 22:27 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup olan Galatasaray, 60 yıl sonra rakibine kaybetti.

Karagümrük, Galatasaray'a karşı 60 yıllık hasreti dindirdi

Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup olan Galatasaray, 7 resmi maç sonra yenilgi yaşadı.

Bu skorla Fatih Karagümrük, ligdeki 5. galibiyetini aldı. Beş de beraberliği bulunan kırmızı-siyahlı takım, 20 puana ulaştı.

60 YIL SONRA YENDİ

Fatih Karagümrük, Süper Lig'de 60 yıl arasında sonra Galatasaray'ı mağlup etti.

Ligde sarı-kırmızılılar karşısında bundan önceki 12 maçta tek galibiyeti bulunan kırmızı-siyahlı takım, ikinci kez galibiyet sevinci yaşadı. Galatasaray karşısındaki tek galibiyetini 27 Mart 1960'da alan Fatih Karagümrük, sarı-kırmızılıları 60 yıl sonra yenmeyi başardı.

İki takım, Fatih Karagümrük'ün Süper Lig'de olmamasından dolayı yaklaşık 37 yıl sonra ilk kez karşılaştı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
tebrikler fatih terim ve Galatasaray bir Galatasaray li olarak utandım yaziklar olsun aldığınız paralara yazık GS sevginize
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