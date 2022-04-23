Karagümrük, geri döndü ve Giresunspor'u devirdi!

Spor Toto Süper Lig'de 34. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük, GZT Giresunspor'u konuk etti.
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Karagümrük'ün 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 52. dakikada penaltıdan Aleksandar Pesic ve 65. dakikada Jimmy Durmaz kaydetti. Giresunspor'un sayısı 48. dakikada penaltıdan Chiquinho'dan geldi.
Karagümrük'te Jimmy Durmaz, 77. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
Bu sonucun ardından son 3 maçta 2. galibiyetini alan Karagümrük, 50 puanla 9. sırada yer aldı. 2 maç aradan sonra yenilen Giresunspor ise 40 puanla 16. sırada yer buldu.
Karagümrük, gelecek hafta İttifak Holding Konyaspor deplasmanına gidecek. Giresunspor ise Adana Demirspor'u ağırlayacak.
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