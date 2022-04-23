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Karagümrük, geri döndü ve Giresunspor'u devirdi!

23.04.2022 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fatih Karagümrük, konuk ettiği GZT Giresunspor'u 2-1 mağlup etti ve oynadığı son 3 maçta 2. galibiyetini aldı.

Karagümrük, geri döndü ve Giresunspor'u devirdi!
Aleksandar Pesic

Aleksandar Pesic

SIR Sırbistan
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fatih Karagümrük
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Spor Toto Süper Lig'de 34. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük, GZT Giresunspor'u konuk etti.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Karagümrük'ün 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

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Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 52. dakikada penaltıdan Aleksandar Pesic ve 65. dakikada Jimmy Durmaz kaydetti. Giresunspor'un sayısı 48. dakikada penaltıdan Chiquinho'dan geldi.

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Karagümrük'te Jimmy Durmaz, 77. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Bu sonucun ardından son 3 maçta 2. galibiyetini alan Karagümrük, 50 puanla 9. sırada yer aldı. 2 maç aradan sonra yenilen Giresunspor ise 40 puanla 16. sırada yer buldu.

Karagümrük, gelecek hafta İttifak Holding Konyaspor deplasmanına gidecek. Giresunspor ise Adana Demirspor'u ağırlayacak.

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Spor Toto Süper Lig Fatih Karagümrük Giresunspor
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