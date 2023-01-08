Karagümrük ile Konyaspor 3-3 berabere kaldı! Mame Diouf hat trick yaptı, Pirlo bu sonuçla çılgına döndü

Süper Lig'in 18. haftasında perde Karagümrük Konyaspor maçı ile açıldı. Karagümrük sahasında ağırladığı Konyaspor ile 3-3 berabere kaldı ve puanlar paylaşıldı.

Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, ligde son oynadıkları Kayserispor maçının kadrosuna göre Konyaspor karşısında sahaya sürdüğü 11’de 1 değişikliğe gitti. İtalyan teknik adam, Jean Kouassi’nin yerine Ebrima Colley’e görev verdi.

GOL PERDESİ 7. DAKİKADA AÇILDI

Maçında henüz 7. dakikasında Diagne’nin pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Ozdoev’in sağ ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Konyaspor savunmasına da çarpıp kalecinin solundan ağlarla buluştu.

DIAGNE BOŞ GEÇMEDİ

Dakikalar 33'ü gösterirkeen, sağ kanattan Ebrima Colley’in ortasında ceza sahası içinde Diagne, iyi yükselerek yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve farkı ikiye çıkardı.

DIOUF FARKI 1'E İNDİRDİ!

Mücadelenin 65. dakikasında bu kez sevinç sırası Konyaspor'daydı. Sağ kanattan yapılan ortada şık kafa vuruşuyla Dıouf farkı 1'e indirmeyi başardı.

DIOUF DIOUF DIOUF...

Takımının ilk golünü kaydeden Diouf, ilk golün 7 dakika sonrasında skora beraberliği getirdi. Karşılaşmanın 72. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan golcü oyuncu takımına beraberliği getiren golü kaydetti.

OYUNA GİRDİ GOLÜNÜ ATTI!

Karagümrük'ün galibiyet golü ise karşılaşmanın 86. dakikasında oyuna dahil olan Kerim Frei'dan geldi. 29 yaşındaki oyuncu oyuna girmesinin üzerinden henüz 2 dakika geçmişken golü buldu ve takımını bir kez daha öne geçirdi.

DIOUF HAT-TRICK YAPTI!

Karşılaşmanın sonun 8 dakika eklenirken, Diouf zoru başardı ve 90+5. dakikada hem kendisinin hem takımının üçüncü golünü kaydetti ve skoru 3-3'e getirerek mücadelenin skorunu belirledi.

PIRLO ÇILGINA DÖNDÜ!

Mücadele 3-3'lük beraberlikle sonuçlanırken, İtalyan teknik adam Andrea Pirlo takımının iki kez öne geçtikleri karşılaşmadan beraberlikle ayrılmasına oldukça sinirlendi.



