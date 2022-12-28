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Karagümrük'ün 4. golünü atan Kouassi, Trabzonspor'dan özür diledi!

28.12.2022 23:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 16. haftası çok konuşulacak bir mücadeleye sahne oldu. Karagümrük'ün Trabzonspor'u ağırladığı karşılaşmada ev sahibi ekip rakibini 4-1 ile geçmeyi başarırken, maçın sonucunu belirleyen golü kaydeden Kouassi attığı gol için Trabzonspor'dan özür diledi. İşte detaylar...

Karagümrük'ün 4. golünü atan Kouassi, Trabzonspor'dan özür diledi!
Jean Kouassi

Jean Kouassi

FİL Fildişi Sahili
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: VavaCars Fatih Karagümrük
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Süper Lig'in 16. haftasında oynanan ve Karagümrük Trabzonspor maçında kazanan 4-1'lik skorla Karagümrük olurken, Karagümrük'te forma giyen Jean Evrard Kouassi karşılaşmanın ardından bordo-mavililerden özür diledi.

"ŞÜKÜRLER OLSUN"

Jean Evrard Kouassi yaptığı açıklamada, "İçinde bulunduğumuz durum itibariyle de bir 3 puana ihtiyacımız vardı. O da bugüne nasip oldu. Onun içinde şükürler olsun diyorum." dedi.

"ÖZÜR DİLERİM"

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Trabzonspor'dan Karagümrük'e kiralık giden Kouassi bordo mavili taraftarlar ile ilgili, "Gol sevincimle Trabzonspor taraftarını üzüp gücendirdiysem özür dilerim ama gerçekten çok ihtiyacımız vardı. Bu golle ben de bir sevinç patlaması yaşadım." ifadelerini kullandı.

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