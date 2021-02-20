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Karagümrük’te Borini şoku

20.02.2021 13:52 | Son Güncelleme:
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Karagümrük’te Borini şoku

Karagümrük’te Kasımpaşa derbisi öncesinde Borini şoku yaşandı. Dün akşam mide rahatsızlığı geçiren yıldız futbolcu maç kadrosundan çıkarıldı.

Süper Lig’in 26. haftasında İstanbul’un en eski derbilerinden birisi olan Kasımpaşa ile Karagümrük karşı karşıya gelirken, kırmızı-siyahlı ekipte Borini şoku yaşandı.

Derbide ilk 11’de forma giymesi beklenen ve son haftalarda oldukça formda bir görüntü çizen yıldız futbolcu, dün yaşadığı mide rahatsızlığı sonrasında kadrodan çıkarıldı. Sabah durumu yeniden kontrol edilen ancak rahatsızlığı geçmeyen Borini, Kasımpaşa karşısında takımını yalnız bırakmak zorunda kaldı. Borini'nin yokluğunda, sakatlığını atlatan ve uzun bir aradan sonra geçtiğimiz hafta Fenerbahçe maçında oyuna sonradan dahil olan Salibur ilk 11'e dahil oldu.

Karagümrük’e devre arasında gelen ve 9 lig maçında forma giyen Fabio Borini, 4 gol ve 1 asistlik performans sergileyerek takımının topladığı puanlarda önemli bir pay sahibi oldu.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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