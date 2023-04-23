Karagümrük'ün yıldızı Diagne, eski Galatasaray'ı da boş geçmedi! Golden sonra sonra öyle bir şey yaptı ki...

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı hız kesmeden devam ederken, ligin 31'inci hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Karagümrük ile karşı kaşıya geldi.

DIAGNE SKORU EŞİTLEDİ

Oldukça hızlı başlayan mücadelenin henüz 3'üncü dakikasında Galatasaray Kerem Aktürkoğlu ile 1-0 öne geçerken, bu gole yanıt eski bir Galatasaraylı'dan geldi.

GOLE SEVİNMEDİ

Bir dönem Sarı-Kırmızılı formayı terleyen Mbaye Diagne dakikalar 18'i gösterirken skora dengeyi getirmeyi başardı. Diagne golün ardından sevinmezken, takım arkadaşlarına da 'dokunmayın' tarzında bir harekette bulundu.

Diagne'nin bu hareketi sosyal medyada Galatasaraylı taraftarlarca oldukça beğenildi. Öte yandan Diagne çıktığı 27 maçta, 18 gol, 6 asist yapma başarısı gösterdi.





