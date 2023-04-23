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Karagümrük'ün yıldızı Diagne, eski Galatasaray'ı da boş geçmedi! Golden sonra sonra öyle bir şey yaptı ki...

23.04.2023 19:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 31'inci hafta mücadelesinde Karagümrük ile karşılaşan Galatasaray henüz üçüncü dakikada 1-0 öne geçerken, bu gole yanıt eski Galatasaraylı Diagne'den geldi. Senegalli golcü gol sonrası yaptığı hareketle gündem oldu. İşte detaylar...

Karagümrük'ün yıldızı Diagne, eski Galatasaray'ı da boş geçmedi! Golden sonra sonra öyle bir şey yaptı ki...
Mbaye Diagne

Mbaye Diagne

SEN Senegal
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: VavaCars Fatih Karagümrük
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Süper Lig'de şampiyonluk yarışı hız kesmeden devam ederken, ligin 31'inci hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Karagümrük ile karşı kaşıya geldi.

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19:00 İY
Galatasaray Galatasaray
2 - 3
VavaCars Fatih Karagümrük VavaCars Fatih Karagümrük

DIAGNE SKORU EŞİTLEDİ

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Oldukça hızlı başlayan mücadelenin henüz 3'üncü dakikasında Galatasaray Kerem Aktürkoğlu ile 1-0 öne geçerken, bu gole yanıt eski bir Galatasaraylı'dan geldi.

GOLE SEVİNMEDİ

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Bir dönem Sarı-Kırmızılı formayı terleyen Mbaye Diagne dakikalar 18'i gösterirken skora dengeyi getirmeyi başardı. Diagne golün ardından sevinmezken, takım arkadaşlarına da 'dokunmayın' tarzında bir harekette bulundu.

Diagne'nin bu hareketi sosyal medyada Galatasaraylı taraftarlarca oldukça beğenildi. Öte yandan Diagne çıktığı 27 maçta, 18 gol, 6 asist yapma başarısı gösterdi.

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