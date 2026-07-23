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Serinlemek isteyen denize değil oraya koştu! Yerin 150 metre altında

Hava sıcaklıklarının 30 derecenin üzerine çıktığı Çankırı'da serinlemek isteyen vatandaşlar yıl boyunca 13 derece sabit sıcaklığa sahip yerin 150 metre altındaki Tuz Mağarası'nın yolunu tutuyor.

Serinlemek isteyen denize değil oraya koştu! Yerin 150 metre altında
Çiğdem Berfin Sevinç

Çankırı'da hava sıcaklıklarının 40 dereceye yaklaştığı yaz günlerinde vatandaşlar, serinlemek için yerin 150 metre altındaki Çankırı Tuz Mağarası'nı ziyaret ediyor.

Serinlemek isteyen denize değil oraya koştu! Yerin 150 metre altında 1

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklardan bunalan ziyaretçiler, Hititler'den günümüze uzanan ve "Yer Altı Tuz Şehri" olarak bilinen mağarada zaman geçiriyor. Yıl boyunca sıcaklığın 13 derecede sabit kaldığı mağarayı ziyaret eden vatandaşlar, mağaranın klima gibi hissettirdiğini ifade etti.

Serinlemek isteyen denize değil oraya koştu! Yerin 150 metre altında 2

"BURASI YAZ VE KIŞ SABİT 13 DERECE SICAKLIKTADIR"

Mağaraya serinlemek için geldiğini söyleyen Fatma Saygı, "Şu an yerin 150 metre altındayız. Mağaramız üst solunum yolu hastalıklarına çok iyi gelmekte. Ben alerjik astım hastasıyım, buraya geldim ve nefesimde açılma oldu. Bana çok iyi geldiğini düşünüyorum. İnsanlar arabalarından indiklerinde sıcaktan çok bunalarak iniyorlar. Evet, biz de o şekilde indik. Ancak buraya girdiğimizde tamamen bir klima etkisiyle karşılaştık, hem nefesimiz açıldı hem serinledik. Kesinlikle yazın insanlar serinlemek için Yeraltı Tuz Şehri'ne gelebilirler. Buraya Türkiye'nin her yerinden, her ilinden, hatta yurt dışından insanlar geliyor ve buradan çok da memnun kalıyorlar. Burada özellikle Keloğlan'ın eşeği de sergilendiği için insanlar onu görmek amacıyla ayrıca ek bir gelme nedeni buluyorlar. Burası yaz ve kış sabit 13 derece sıcaklıktadır. Yazın serinlemek isteyen herkes buraya gelebilir" dedi.

Serinlemek isteyen denize değil oraya koştu! Yerin 150 metre altında 3

Serinlemek isteyen denize değil oraya koştu! Yerin 150 metre altında 4

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Anahtar Kelimeler:
Çankırı tuz mağara yaz deniz
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