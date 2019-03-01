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Karakomik Filmler 2 Arada ve Kaçamak 18 Ekim’de vizyona girecek

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SİNEMA TV  | 01.03.2019 08:39 | Son Güncelleme

Cem Yılmaz’ın merakla beklenen yeni projesi Karakomik Filmler 2 Arada ve Kaçamak’ın vizyon tarihleri ertelendi. Filmler 18 ekim tarihinde vizyona girecek.

Karakomik Filmler 2 Arada ve Kaçamak 18 Ekim’de vizyona girecek

Kamuoyunda “mısır” tartışması olarak adlandırılan sinema krizi sonrası, yeni sezonun heyecanla beklenen yerli filmlerinin vizyon tarihleri belirsiz olarak ertelenmişti. Yeni sinema yasasının yürürlüğe girmesinin ardından filmlerin vizyon tarihleri teker teker belli olmaya başladı. En çok beklenen yapımlardan biri olan Cem Yılmaz’ın yeni filmleri Karakomik Filmler 2 Arada – Kaçamak’ın da kesin vizyon tarihi belli oldu.

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Geçen sene ocak ayında vizyona giren Arif v 216 gişede neredeyse rekor bir gişe hasılatı yapmıştı. Bu filmin ardından yeni filmlerine devam eden ünlü komedyen Karakomik Filmleradlı yapımın çekimlerini kısa bir süre önce bitirdi. Sonrasında ise güzel olacağını açıkladığı filmi Ocak ve Mart ayında vizyona sokacağını belirtmişti. Her biri yaklaşık bir saatlik iki farklı hikâyeden oluşan Karakomik Filmler 2 Arada ve Kaçamak’ın 18 Ekim 2019‘da vizyona gireceği açıklandı. Beklenen tarihtem 10 ay sonrasına ertelenen filmler, Cem Yılmaz hayranlarını üzdü.

Bağımsız iki ayrı hikayenin anlatıldığı filmlerin oyuncu kadrosunda Cem Yılmaz, Ozan Güven, Zafer Algöz, Cemre Ebuzziya, Necip Memili, Özkan Uğur ve Uraz Kaygılaroğlu yer alıyor. Yönetmen ve senaristliği ise Cem Yılmaz üstleniyor. Kaçamak ve 2 Arada filmleri tek bir bilet ile iki seansta izlenebilecek.


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Karakomik Filmler 2 Arada Kaçamak Cem Yılmaz

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