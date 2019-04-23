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Karaköy’de can pazarı! Denize düşen bir şahsın kurtarılma anları kamerada

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 23.04.2019 11:35 | Son Güncelleme

Karaköy İskelesi açıklarında gemiden denize düştüğü iddia edilen şahıs, yakınından geçen gezi teknesindekiler tarafından kurtarıldı. Denize düşen şahsın kurtarılma anları cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, sabah 08:00 sularında, Karaköy İskelesi açıklarında meydana geldi. İddiaya göre gemiden denize düşen bir şahıs, Galata Köprüsü üzerinde balık tutan vatandaşlar tarafından görüldü. Denize düşen şahsın çırpınışlarını gören vatandaşlar, hemen polise haber verdiler. O esnada bir gezi teknesi, denizde yardım isteyen şahsı görerek kurtardı.

KURTARILMA ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Galata Köprüsü üzerinde balık tutan ve denizdeki hareketliliği gören Bekir Karakoç adlı vatandaş, “Az önce burada boğazda gemiden bir adam düşmüş. Bize el salladı. Ondan sonra bir tane turist gemisi geldi. Turist gemisi kurtardı. Sonra önden başka bir gemi geldi. O gemi buna bir poşet verdi. sonra simit attılar, kurtardılar. Bir kişiydi. Bir anda böyle ellerini kaldırdı, çırpmaya başladı” şeklinde olayın gerçekleşme anını anlattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
karaköy can pazarı

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