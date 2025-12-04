Karakterini yansıtan baharat hangisi?

1/8
Sabahları kendini genelde nasıl hissedersin?
Yorgun, bitkin, halsiz...
Kaçta uyanırsam uyanayım, uykusuz...
Akşam nasıl uyuduğuma bağlı.
Enerjik ve motive bir şekilde uyanırım.
Eğer o gün hafta sonuysa benden neşelisi yok!
2/8
Duyduğunda anında ev hissi veren koku hangisi?
Mis gibi yemekten gelen baharat kokuları...
Yeni demlenmiş kahve kokusu.
Lavanta aromalı mumdan yayılan koku...
3/8
Bir arkadaş grubunda rolün genelde hangisi olur?
Enerjiyi yükselten kişiyim ben!
Sıcakkanlı ev sahibi deyince ben!
Sessiz, sakin, kendi halinde olan... 🙄
Yaratıcı, hazırcevap, espri makinesi... 😎
4/8
Yemek yaparken en sevdiğin an hangisi olur?
Yemeğe baharatları eklerken çıkan o koku...
Tencerenin kapağını kaldırınca yayılan buhar...
Yemeğe başlamadan önce tüm malzemeleri tezgaha dizmek favori aşamam!
Yeni bir tarif denemenin yarattığı heyecan.
5/8
Peki, hem tarihini keşfetmek hem de lezzetlerini deneyimlemek istediğin o ülke hangisi?
6/8
Bir günlüğüne süper gücün olsa, hangisini seçersin?
7/8
Söyle bakalım, senin ruhuna en iyi gelen aktivite hangisi?
Konser ve kalabalık etkinlikler.
Evde yapılan pazar kahvaltısı.
Açık havada uzun bir yürüyüş.
Yeni yerler keşfetmek, farklı lezzetler denemek...
Yakın arkadaşlarla yapılan keyifli buluşmalar.
8/8
Son olarak, kendini tek kelimeyle nasıl tanımlarsın?