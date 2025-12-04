YEMEK

Karakterini yansıtan baharat hangisi?

Kimi insan biraz acıdır, kimi tatlı, kimi de hafif bir aroma taşır. Tıpkı baharatlar gibi hepimizin bir ruh tonu, bir kokusu, bir tadı var... Bu testte sana en çok benzeyen baharatı buluyoruz. 👇

1/8

Sabahları kendini genelde nasıl hissedersin?

Yorgun, bitkin, halsiz...
Kaçta uyanırsam uyanayım, uykusuz...
Akşam nasıl uyuduğuma bağlı.
Enerjik ve motive bir şekilde uyanırım.
Eğer o gün hafta sonuysa benden neşelisi yok!
2/8

Duyduğunda anında ev hissi veren koku hangisi?

Mis gibi yemekten gelen baharat kokuları...
Yeni demlenmiş kahve kokusu.
Lavanta aromalı mumdan yayılan koku...
Temiz çarşaf kokusu.
Egzotik tütsüler...
3/8

Bir arkadaş grubunda rolün genelde hangisi olur?

Enerjiyi yükselten kişiyim ben!
Sıcakkanlı ev sahibi deyince ben!
Sessiz, sakin, kendi halinde olan... 🙄
Dert dinleyen terapist.
Yaratıcı, hazırcevap, espri makinesi... 😎
4/8

Yemek yaparken en sevdiğin an hangisi olur?

Yemeğe baharatları eklerken çıkan o koku...
Tencerenin kapağını kaldırınca yayılan buhar...
Yemeğe başlamadan önce tüm malzemeleri tezgaha dizmek favori aşamam!
Yemeğin piştiği an!
Yeni bir tarif denemenin yarattığı heyecan.
5/8

Peki, hem tarihini keşfetmek hem de lezzetlerini deneyimlemek istediğin o ülke hangisi?

İtalya
Hindistan
Fransa
Japonya
Meksika
İspanya
6/8

Bir günlüğüne süper gücün olsa, hangisini seçersin?

Geçmişi silme.
Zihin okuma.
Görünmez olma.
Zamanı durdurma!
Işınlanma!
7/8

Söyle bakalım, senin ruhuna en iyi gelen aktivite hangisi?

Konser ve kalabalık etkinlikler.
Evde yapılan pazar kahvaltısı.
Açık havada uzun bir yürüyüş.
Yeni yerler keşfetmek, farklı lezzetler denemek...
Yakın arkadaşlarla yapılan keyifli buluşmalar.
8/8

Son olarak, kendini tek kelimeyle nasıl tanımlarsın?

Neşeli
Agresif
Yaratıcı
Eğlenceli
Disiplinli
