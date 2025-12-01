Mutfakta yeni misiniz? İlk almanız gereken baharatları sıralıyoruz!

1.Karabiber



Mutfağın olmazsa olmazı... Her yemeğe ayrı bir derinlik katmakta usta! Yemek yapmaya yeni başlayan biri olsan bile karabiberin ne kadar önemli olduğunu biliyorsundur. Etlerden çorbalara, sebzelerden salatalara... Her şey ile uyabilir! Taze çekilmiş karabiberin kokusu ve aroması herkesi cezbeder. Azıcık bile kullanılsa yemeğe canlılık getirir.

2.Kırmızı toz biber



Büyülü bir baharat! Neden mi? Çünkü yemeğin hem tadını hem de görünüşünü güzelleştirir. Tatlı, acı ve isli olmak üzere üç tane çeşidi var. Eğer yeni başladıysan tatlısı en güvenilir seçenek olacaktır. Riske girmeden yemeğine lezzet katabilirsin. Peki, nerelerde kullanılır? Sotelere ve fırın yemeklerine aşırı yakışır! Yağlı bir sos yaptıysan ona da koyabilirsin. Böylece rengi sayesinde yemeği daha iştah açıcı hale getirir.

3.Pul biber



Acı sevenlerin dostu burada! Toz biber gibi yemeğe renk veren bir diğer baharat pul biberdir. Fakat daha yoğundur. Yumurta, makarna, çorba ve et yemeklerinde tercih edebilirsin. Lezzetini dengelemek adına nane ve kekik ile birlikte kullanılabilir. Biraz acılık kattığı için sindirim sistemine de iyi gelir! Azıcık serpildiğinde de varlığını hissettirir. Bu yüzden dikkat etmek gerek.

4.Kekik



Fırın yemeklerinin yıldızı! Tavuk, patates, pizza ve makarna sosu... Bunların hepsine harika bir aroma verir. Kokusu çok baskındır. Bu da yoğun olduğunu belli eder. Bu yüzden az miktarda kullanıldığında bile etkisini gösterir! Özellikle Akdeniz mutfağında bolca kullanılır. Ayrıca sadece sıcak tarifler için değil; soğuk tariflere de çok yakışır. Mesela salatada kullanabilirsin. Zeytinyağı ile birleştiği anda lezzetine doyum olmaz!

5.Kimyon



Etli ve baklagilli bir yemek mi yapacaksın? Yanına kimyon al! Nohut, kuru fasulye ve mercimek gibi gaz yapabilen yemeklerde kullanılabilir. Sindirimini kolaylaştırırken aynı zamanda bir toprak aroması verir. Ayrıca köfte harcında olmazsa olmazdır! Biraz dünya yemeklerine geçiş yaptığında da işine çok yaracak. Taco ve burrito gibi lezzetlere ayrı bir hava katar.

6.Nane



Mercimek, yoğurt çorbası, tarhana... Çorbalara çok yakışan bir baharattır. Bunların yanında salatalarda, etlerde ve mezelerde de kullanabilirsin! Hem kuru hem de taze naneyi mutfağından eksik etmemelisin. Tabi başlangıç olarak kuru nane işini görecektir. Yemeğine hafif bir serinlik katarak daha taze olmasını sağlar!

7.Sarımsak tozu



Eğer sen de gerçek sarımsak kullanmaya üşenen biri isen o zaman kesinlikle tozunu almalısın! Tadı gerçek sarımsağa çok yakındır. Fakat daha hafif diyebiliriz. Marinasyonlarda, patateslerde, makarnalarda ve fırın yemeklerinde kullanabilirsin. Ele yapışan sarımsak kokusundan da kurtulmuş olursun!

8.Zerdeçal



Sağlık açısından çok önemli... Sarı tonunu yemeğe vererek harika bir görüntü oluşturur! Hafif topraksı tadıyla da yemeklere lezzet katar. Çorbalarda, sebzelerde ve etlerde kullanabilirsin. Yeni başlayan biri olarak az kullanman önemli. Çünkü tadının baskınlığını bilemeyebilirsin. Ayrıca antioksidan özelliği nedeniyle son zamanlarda oldukça popüler!

9.Köri



Köri saf bir baharat değildir. Birçok baharatın bir araya gelmesi ile oluşur! Zerdeçal, kimyon ve zencefil gibi baharatlar bir araya gelerek bu muhteşem baharatı oluşturuyor. Tavuk yemeklerine çok yakışır. Ayrıca sosisli, makarna ve çorbalarda kullanabilirsin. Aroması yoğun olduğu için dikkatli bir şekilde kullanman gerekir!

10.Tarçın



Şimdi içinden “tatlı değil mi bu?” diye sormuş olabilirsin. Evet, tatlılarla özdeşleşmiş bir durumda. Ama aslında tuzlu yemeklerde de kullanılır! Et yemeklerine hoş bir aroma verilebilir. Ayrıca bazı dolmalara da az miktarda serpilir. Ama tabi sütlaç, kek, kurabiye gibi tatlıların yıldızı! Hem tuzlu hem de tatlı kullanım alanlarını keşfetmek seni heyecanlandırabilir!