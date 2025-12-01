Şef tadında yemek yapmak isteyenlere: Evde mutlaka bulunması gereken baharatlar

Kimyon

İsot

Kimyon, evde olması gereken baharatlardan. Özellikle etli yemeklerde sıklıkla kullanabileceğin bir baharat. Ölçülü kullanılması gereken baharatlardan olan kimyonu ekleyerek yemeklerine farklı bir aroma katabilirsin.

İsotun sadece lahmacunla kullanıldığını düşünüyor olabilirsin ama et yemeklerinde de bir dene deriz. Derin ve isli bir tadı olan isot etli tariflerde, çorbalarda ya da soslarda kullanılabilir.

Paprika

"Pul biber var, paprikaya ihtiyacım yok" diye düşünme. Çünkü paprikanın farklı bir aroması var. Özellikle tavuk, patates ya da soslarda kullanmak için çok uygun!

Sarımsak tozu

Taze sarımsağın keskinliği olmadan aromasını kullanmak için sarımsak tozu ideal. Soslar için sarımsak tozunu kullanabilirsin. Bunun yanında yemeklere de koyabilirsin elbette.

Soğan tozu



Sarımsak gibi soğan tozunu da yemeklerine lezzet katmak için kullanabilirsin. Soğan tozu, soğanın ağır tadı olmadan yemeklere tat katıyor. Acılık olmadığı için yemeklerdeki lezzet daha ön planda oluyor.

Kurutulmuş domates tozu

Domatesi genelde taze olarak kullanıyoruz ama kurutulmuş domates tozu ile yemeklerde farklı bir lezzet yakalayabilirsin. Özellikle makarna soslarında farkı göreceksin.

Beyaz biber



Karabiberi hepimiz biliyoruz ama beyaz biberi çok duymadık. Beyaz biber, karabibere göre kokusu ve rengi yönünden daha kullanışlı. Beşamel gibi soslarda karabiber yerine beyaz biber kullanarak daha pürüzsüz bir doku yakalayabilirsin.

Rezene tohumu

Sıcak bir aroması olan rezene tohumunu etli yemeklerde kullanabilirsin. Yağlı tarifleri hafifleten bir yapısı olduğu için yemeklerinde dengeyi sağlıyor. Fırında yaptığın yemeklerde rezene tohumunu deneyebilirsin.

Kişniş tohumu

Kişniş tohumu, yemeklerine farklı bir aroma katacak bir baharat. Etler için kullanabileceğin gibi soslarda ya da sebze yemeklerinde de kişniş tohumu kullanabilirsin.

Hardal tohumu



Hardalın sadece patateslerle yenecek bir sos olduğunu düşünme. Hardal tohumlarını kullanarak tariflerine farklı aromalar katabilirsin. Hardal tohumunu etlerde, soslarda ve hatta turşularda bile kullanabiliyorsun.

Acı Meksika biberi

Chipotle denilen bu baharat, jalapeno biberinin tütsülenmiş hali. Bu farklı baharat özellikle soslara çok yakışır.