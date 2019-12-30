Karakuş tatlısı Adana'dan bizlere armağan olan enfes bir şerbetli tatlı türü. Karakuş tatlısı kimi yerlerde kravat tatlısı ve misafir tatlısı isimleriyle de biliniyor. Yöresel tatlılardan biri olan karakuş, MasterChef Türkiye'nin final bölümünde Alican tarafından yapılan karakuş tatlısı, izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü ve internette en çok aratılan tarif haline gelerek trend oldu.

Karakuş tatlısı tarifi; yağda kızarmış çıtır hamur ve şerbetin birleşimiyle ağızlara bir damla bal çalacak. İşte karakuş tatlısı tarifi ve yapımı...

KARAKUŞ TATLISI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

4 su bardağı un

4 yemek kaşığı yoğurt

Bir yumurta

2 tatlı kaşığı tuz

4 yemek kaşığı sıvı yağ

İçi için;

Bir su bardağı ceviz

Tarçın ve toz şeker

Şerbeti için;

2 su bardağı su

2 su bardağı şeker

Limon

KARAKUŞ TATLISI NASIL YAPILIYOR?

Geniş bir kabın içerisinde hamur malzemelerini homojen kıvama gelene kadar yoğurun. Üzerini örterek tam 45 dakika bekleyin.

Dinlenen hamuru iki bezeye ayırın. Daha sonra her ikisi de incecik şekilde açın. açtıktan sonra iki ucundan katlayın ve cevizli harcı içerisine ekleyin. Kalan hamuru da üzerine katladıktan sonra ince uzun bir hamur elde edin.

Hamuru şekildeki gibi büzdükten sonra parçalara ayırın. Tüm hamur için aynı işlemi yaptıktan sonra kızgın yağın içerisinde kızartın.

Önceden hazırlanan soğuk şerbeti kızarttığınız hamurların üzerine dökün. Güzelce çektikten sonra servis edebilirsiniz.

