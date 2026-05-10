Karaman'ın ilginç "Manazan Güzeli"! 1400 yıldır bozulmayan ceset

Yaklaşık 1400 yıldır bozulmadan kaldığı belirtilen “Manazan Güzeli”, saç örgüsü ve kıyafetleriyle görenleri şaşkına çeviriyor. Karaman Müzesi’nde sergilenen genç kız cesedinin sırrının ise bulunduğu mağaranın doğal yapısından kaynaklandığı belirtiliyor.

Çiğdem Berfin Sevinç

Türkiye’nin en gizemli tarihi kalıntılarından biri olarak gösterilen “Manazan Güzeli”, görenleri şaşkına çevirmeye devam ediyor. Yaklaşık 1400 yıldır bozulmadan kalan genç kız cesedi, saç örgüsünden kıyafetlerine kadar büyük ölçüde korunmuş haliyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

TÜM SIR MAĞARADA

Karaman Müzesi’nde sergilenen ve her yıl yaklaşık 20 bin kişinin görmek için ziyaret ettiği Manazan Güzeli’nin sırrı ise bulunduğu mağarada saklı. Taşkale köyü yakınlarındaki Manazan Mağaraları’nda keşfedilen cesedin, mağaranın doğal yapısı sayesinde bugüne kadar bozulmadan ulaştığı belirtiliyor.

Karaman Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Kılıç, mağaraların “tüf kaya” yapısına sahip olduğunu ve içerideki sıcaklığın yıl boyunca sabit kaldığını söyledi. Bu nedenle bakterilerin ortamda yaşayamadığını belirten Kılıç, cesedin hiçbir kimyasal işlem uygulanmadan günümüze kadar korunabildiğini ifade etti.

VÜCUT BÜTÜNLÜĞÜ SAPASAĞLAM

1980’li yıllarda bulunan genç kız cesedinin kafatasındaki küçük hasar dışında vücut bütünlüğünü koruduğu belirtilirken, özel cam fanus içinde sergilenen Manazan Güzeli’nin kıyafetleri ve saç örgülerinin bile ilk günkü gibi durduğu aktarıldı.

Öte yandan Karaman’da yapımı süren yeni nesil temalı müzede Manazan Güzeli için özel bir sergileme alanı hazırlanıyor.

