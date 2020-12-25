Karaman Taşkale nerede, nereye bağlı? Karaman Taşkale hakkında bilgi - Taşkale tarihi

Karaman Taşkale, Roma ve Bizans dönemi yerleşimlerinin kalıntıları ile, ülkenin üçüncü büyük mağarası olan İncesu ile, hemen arkasında duvar gibi yükselen doğal tahıl ambarları ile günümüzde halen yaşayan otantik bir yer. Taşkale Atatürk vatanı olarak da biliniyor. Bu köyü gezerken tarihe tanıklık ediyorsunuz. KARAMAN TAŞKALE NEREDE, NEREYE BAĞLI? Taşkale, Karaman ilinin Merkez ilçesine bağlı bir köydür. Taşkale Ereğli devlet karayolunun 21 km iç tarafında yer alıyor. Karaman-Ereğli yolunu takip ederek Taşkale tabelasından sonra 21 km daha devam ederek Taşkale'ye ulaşabilirsiniz.

Karaman Taşkale kaç km?

Karaman Taşkale arası 46 km. Yaklaşık 1 saatlik mesefede. Karaman Taşkale yol tarifi için buraya tıklayabilirsiniz. KARAMAN TAŞKALE HAKKINDA BİLGİ Karaman Taşkale'de yer alan, Manazan, Miske, Zanzana gibi bölgelerde elde edilen buluntular, Taşkale'de Roma, Bizans ve Osmanlı uygarlıklarının yaşadığını gösteriyor. Osmanlı devletinin iskan politikası kapsamında yöreye yerleştirilen göçer Türkmen aşiretinin adından ötürü "Kızıllar" ismini almış eskiden Taşkale. 1914 yılı kayıtlarında Kızıllar adını taşıyan köyün ismi, bu adın komünizmi çağrıştırması gerekçesiyle 1952 yılında "Taşkale" olarak değiştirilmiş. Köyde, 28 Şubat 1967 tarihinde kurulan belediye teşkilatı, nüfusunun 2000 kişinin altına düşmesi üzerine 2013 yılında kapanmış.

Mustafa Kemal Atatürk'ün kökeninin bu kasabadan geldiği düşünülüyor. Taşkale Atatürk'ün baba soyunun bulunduğu yer olarak biliniyor. Manastır Vilayeti'nin Debre-i Bala sancağının Kocacık nahiyesine yerleşen aile takriben 1830'larda Selanik'e göçmüş. TAŞKALE GEZİLECEK YERLER Küçük bi köyde gezilecek neresi olabilir ki diye düşünmeyin. Tarihiyle, doğasıyla sizi şaşırtabilir Taşkale. Karaman Taşkale Tahıl Ambarları Karaman Merkez Taşkale Kasabası sınırları içerisinde bulunan Tahıl Ambarları, Taşkale içinde killi kireç taşından oluşan yüksek bir kaya kütlesine tamamen insan eli ile oyulmuş 250’nin üzerinde ambardan oluşuyor. Ambarlar tek veya iki odalı olarak oyulmuş. Kaya yüzeyindeki nişlere tutunarak çıkılıyor, zincirli makara sistemi ile tahıl ürünleri taşınıyormuş. Killi kireç taşının ısı ve nemi sabit tutma özelliği sonucu tahıl ürünlerinin uzun süre bozulmadan saklanabildiği ambarlar, bugünün modern buzdolaplarının işlevini görmekteymiş. Tahıl ambarlarında ürünler 30 yıl bozulmadan saklanabiliyormuş. Her gün ziyaret edebileceğiniz Taşkale Tahıl Ambarları'na giriş ücretsiz.

Manazan Mağaraları

Manazan Mağaraları Yeşildere (İbrala) Taşkale (Kızıllar) Köyleri arasında uzanan Yeşildere Vadisi'nin doğusunda, Karaman–Yeşildere Taşkale yolunun kenarında bulunuyor. Karaman’a 40 kilometre mesafede bulunan mağaralar, yüksek bir kaya kütlesine tamamen insan eli ile oyulmuş beş katlı toplu meskenler halinde. İlk iki kat doğu batı yönünde hücre şeklinde bir çok odacıktan oluşuyor. Mağaraların ön cephesi doğal olaylar sonucu tahrip olduğundan günümüzde belirgin bir girişi bulunmuyor. Birinci katta oyuntular şeklinde bir çok mezar odaları var. Bu katta doğudan batıya doğruya sıralanan odalardan bazılarının şapel olduğu tespit edilmiş. Bunların içerisinde bazı geometrik şekillerin ve fresklerin izleri bulunuyor. Manazan Mağaraları'nın ne zaman oyulduğunu kesin olarak ortaya koyacak veriler olmamakla birlikte buradan ele geçen küçük buluntulardan mağaraların Bizans Devri'nde 6 ve 7'nci yüzyıllarda oyulduğu ve yerleşildiği anlaşılıyor. Mağaraların hem güvenlik açısından hem de killi kireç taşının ısı ve nemi sabit tutması özelliği nedeniyle oyulmuş ve kullanılmış olduğu tahmin ediliyor.