YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karaman
  4. Karaman'da yatağında fenalaşan bebek hayatını kaybetti

Karaman'da yatağında fenalaşan bebek hayatını kaybetti

28.08.2022 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman'da yatağında fenalaşan bebek hayatını kaybetti

Karaman'da yatağında fenalaşan bebek hayatını kaybetti

Karaman'da annesi emzirdikten sonra yatağında fenalaşan 6 aylık kız bebek, yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Valide Sultan Mahallesi Abdulkerim Kılınç Caddesi'nde oturan Fadimana D, 6 aylık bebeği Aliye'yi emzirdikten sonra uyutup yatağına bıraktı.

Bir süre sonra bebeğinin fenalaştığını fark eden anne durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan bebek, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Bebeğin cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Karaman'da yatağında fenalaşan bebek hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzmir'de yakalanan Karaman'daki cinayetin zanlısı tutuklandıİzmir'de yakalanan Karaman'daki cinayetin zanlısı tutuklandı
Giresun'da elektrik akımına kapılan genç yaşamını yitirdiGiresun'da elektrik akımına kapılan genç yaşamını yitirdi
İstanbul'da tartıştığı arkadaşı tarafından silahla vurulan komiser yardımcısı hayatını kaybettiİstanbul'da tartıştığı arkadaşı tarafından silahla vurulan komiser yardımcısı hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Karaman hastane bebek

Karaman Namaz Vakitleri 28 Ağustos Pazar

İmsak
04:42
Sabah
06:07
Öğle
12:54
İkindi
16:34
Akşam
19:30
Yatsı
20:49

Karaman Nöbetçi Eczaneler28 Ağustos Pazar

Bender Eczanesi
Merkez
Gonca Eczanesi
Merkez
Güven Eczanesi
Merkez
Eşme Eczanesi
Ermenek
Sıla Eczanesi
Ayranci
Kasaba Eczanesi
Kazimkarabekir
Kiraz Eczanesi
Basyayla
Tümünü Göster
Karaman ECZANELER
Karaman ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Alışveriş merkezinde kabusu yaşattı! Bebeğini çaldı

Alışveriş merkezinde kabusu yaşattı! Bebeğini çaldı

Böyle evlilik sözleşmesi görülmedi! ''Eğer aldatırsa...''

Böyle evlilik sözleşmesi görülmedi! ''Eğer aldatırsa...''

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

"Kanal D filmlerim için milyonlarca TL ödeyip..."

"Kanal D filmlerim için milyonlarca TL ödeyip..."

Evini yıkmak istediler! Sırtında taşıdı, yine de yıktırtmadı

Evini yıkmak istediler! Sırtında taşıdı, yine de yıktırtmadı

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.