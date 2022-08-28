Karaman'da yatağında fenalaşan bebek hayatını kaybetti

Karaman'da annesi emzirdikten sonra yatağında fenalaşan 6 aylık kız bebek, yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Valide Sultan Mahallesi Abdulkerim Kılınç Caddesi'nde oturan Fadimana D, 6 aylık bebeği Aliye'yi emzirdikten sonra uyutup yatağına bıraktı.

Bir süre sonra bebeğinin fenalaştığını fark eden anne durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan bebek, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Bebeğin cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

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