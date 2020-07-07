Karanlığa mahkum olmayın! Ünlü iç mimardan ışıl ışıl dekorasyon önerileri...

Küçük ve karanlık alanları çeşitli tüyolarla olduğundan daha aydınlık ve geniş göstermek mümkün. Eğer sizin de eviniz az güneş alıyorsa ama daha aydınlık alanlar yaratmak istiyorsanız aşağıdaki maddeleri takip edin.

AYDINLATMALARINIZI GÖZDEN GEÇİRİN

Yeni alacağınız ışıklandırmalarla evinizi aydınlatmaya çalışmak yerine evinizde halihazırda bulunan aydınlatmaların ampullerini en yüksek watt gücüyle çalıştırmak ve lambalarınızı her daim temiz tutmak evinizin daha aydınlık olmasına yardımcı olabilir.

DUVARLARINIZI AÇIK RENKLERE BOYAYIN

Eğer evinizde güneş ışığından çok faydalanamıyorsanız duvarlarınızda koyu renkler değil, açık renkler kullanmalısınız. Özellikle beyaz rengin doğru tonunu yakalayabilirseniz gölgesinden yararlanarak daha geniş ve aydınlık görünümlü alanlar yaratabilirsiniz.

KOYU RENKLİ MOBİLYALAR TERCİH ETMEYİN

Koyu renkli ve büyük mobilyalar yerine açık renklerde ve daha az yer kaplayan mobilyalar tercih ederseniz odalarınız daha aydınlık olduğunu fark edeceksiniz. Tıpkı açık renkli mobilyalar gibi şeffaf malzemelerden yapılmış mobilyalar da daha ferah bir ortam yaratır. Özellikle masa ve sehpa seçiminizde ışığı yayacak cam veya şeffaf malzemelerden üretilmiş malzemelere yönelebilirsiniz.