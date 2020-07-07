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Karanlığa mahkum olmayın! Ünlü iç mimardan ışıl ışıl dekorasyon önerileri...

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EĞLENCE  | Son Güncelleme

Daha geniş odalar, daha aydınlık bir ortam ve geniş pencereler. İnsanların çoğu yeni bir eve taşınmadan önce tüm detayları gözden geçiriyor. Fakat bazen gönlümüze göre olan evi bulamıyor, çok ışık almayan karanlık bir evde yaşamak zorunda kalabiliyoruz ama aslında karanlık alanları daha aydınlık göstermek mümkün. Nasıl mı? Cevabı yazımızda..

Karanlığa mahkum olmayın! Ünlü iç mimardan ışıl ışıl dekorasyon önerileri...

Küçük ve karanlık alanları çeşitli tüyolarla olduğundan daha aydınlık ve geniş göstermek mümkün. Eğer sizin de eviniz az güneş alıyorsa ama daha aydınlık alanlar yaratmak istiyorsanız aşağıdaki maddeleri takip edin.

AYDINLATMALARINIZI GÖZDEN GEÇİRİN

Yeni alacağınız ışıklandırmalarla evinizi aydınlatmaya çalışmak yerine evinizde halihazırda bulunan aydınlatmaların ampullerini en yüksek watt gücüyle çalıştırmak ve lambalarınızı her daim temiz tutmak evinizin daha aydınlık olmasına yardımcı olabilir.

DUVARLARINIZI AÇIK RENKLERE BOYAYIN

Eğer evinizde güneş ışığından çok faydalanamıyorsanız duvarlarınızda koyu renkler değil, açık renkler kullanmalısınız. Özellikle beyaz rengin doğru tonunu yakalayabilirseniz gölgesinden yararlanarak daha geniş ve aydınlık görünümlü alanlar yaratabilirsiniz.

KOYU RENKLİ MOBİLYALAR TERCİH ETMEYİN

Koyu renkli ve büyük mobilyalar yerine açık renklerde ve daha az yer kaplayan mobilyalar tercih ederseniz odalarınız daha aydınlık olduğunu fark edeceksiniz. Tıpkı açık renkli mobilyalar gibi şeffaf malzemelerden yapılmış mobilyalar da daha ferah bir ortam yaratır. Özellikle masa ve sehpa seçiminizde ışığı yayacak cam veya şeffaf malzemelerden üretilmiş malzemelere yönelebilirsiniz.

BÜYÜK DOLAPLAR YERİNE RAF TERCİH EDİN

Yukarıda da söylediğimiz gibi, evinizde ne kadar büyük eşya tercih ederseniz bu eşyaların kapladığı alan o kadar fazla olacaktır. Bu yüzden dolap seçiminde de kapalı dolaplar yerine açık raflardan oluşan dolaplar veya sepetler tercih edebilirsiniz. Açık raflar küçük ve karanlık odalara derinlik katarak daha aydınlık bir görünümün kapılarını aralar.

AYNALARIN AYDINLATICI ETKİSİNDEN YARARLANIN

Aynalar, yansıtıcı özelliği sayesinde bulundukları ortamın daha geniş görünmesini sağlar. Bunun yanı sıra ışığı yansıtarak daha parlak ve aydınlık bir görünüm yaratır. Üstelik aynalar, dekoratif anlamda da daha şık ve modern görünümlü evlerin vazgeçilmez aksesuarıdır. Bu yüzden karanlık alanlarınız için aynaların aydınlatıcı etkisinden yardım alabilirsiniz.

PERDE SEÇİMİNİZ DE ÇOK ÖNEMLİ

Karanlık odalarda her şeyin açık renkli olması işinizi kolaylaştırır. Bu nedenle perde seçiminizde de kalın ve koyu renkli perdeler yerine; güneş ışığın içeri girmesini engellemeyecek; açık renkli ve ince kumaşlara yönelebilirsiniz.

ZEMİNİNİZ DE IŞIĞI YANSITSIN

Odanızın zemini ışığı yansıtarak odanın daha geniş ve aydınlık görünmesi için bir illüzyon oluşturabilir. Bu nedenle parlak yapıdaki parkeleri tercih edebilir, eğer halı kullanıyorsanız da koyu renkli halıları değil daha açık renkli ve yumuşak dokulu halıları tercih edebilirsiniz.

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