Karantina sanal aşk dönemini geri getirdi

Covid-19’la birlikte tüm dünya kendini evlere kapattı. Yepyeni iletişim modellerini keşfettiğimiz bu dönemde artık yeni sevgili adayları bile evlerinden sanal olarak buluşuyorlar. Peki bu durum ilişki alışkanlıklarını değiştirecek mi? Dünya çapında milyonlarca üyesi olan OkCupid, uygulama içinde kullanıcıların karşısına çıkardığı sorularla pandemi döneminde değişen davranışlara ışık tutuyor. Sanal flört eğilimi artsa da Türkler için yüz yüze buluşmak hala şart!
Her ne kadar herkes evdeyken sanal ortamda buluşmalar arttıysa da karantina süreci bittiğinde Türk kullanıcıların sadece yüzde 18’i sanal ortamda buluşmaya devam edeceklerini söylüyor. Karantina sonrası yüz yüze olmadan devam edecek iletişim biçimiyse yüzde 45’le telefonda konuşmak. Eski alışkanlıklar kolay bırakılmıyor.
Soruya cevap verenlerin yarısı sanal ortamda bir kere buluşmuş (%50.87) olsa da yüzde 67’si birine ‘Seni seviyorum’ demek için ekrandaki görüntüsünden daha fazlasına, fiziksel olarak temasa ihtiyaç duyduğunu söylüyor. Sanal buluşmanın en güzel yanıysa istediğin şeyi giyebiliyor olmak (%38). Yanıtlayanlar bir ilişkide duygusal bağın fiziksel bağdan çok daha önemli olduğunu düşünseler de (%83) bu bağın sanaldan kurulabileceğine inanmıyor gibi görünüyorlar.
Karantina biter bitmez insanların yüzde 94’ü dışarı çıkıp arkadaşlarıyla eğlenmek ve birlikte yemek yemek istediğini söylüyor. Yüzde 6’lık kısımsa müze ve etkinliğe gideceğini söylemiş. Anlaşılan karantina bitince kitap okumalar, sanal ortamda müze gezip kültürlenmeler filan geride kalacak. Önümüzdeki günler uzarsa ilişkileri nasıl değiştirir bilinmez ama şu an için dışarı çıkıp dağıtmak ve birbirimize dokunmak hala ilişkiler için vazgeçilmez.
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