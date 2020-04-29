Karantina sanal aşk dönemini geri getirdi

Covid-19’la birlikte tüm dünya kendini evlere kapattı. Yepyeni iletişim modellerini keşfettiğimiz bu dönemde artık yeni sevgili adayları bile evlerinden sanal olarak buluşuyorlar. Peki bu durum ilişki alışkanlıklarını değiştirecek mi? Dünya çapında milyonlarca üyesi olan OkCupid, uygulama içinde kullanıcıların karşısına çıkardığı sorularla pandemi döneminde değişen davranışlara ışık tutuyor. Sanal flört eğilimi artsa da Türkler için yüz yüze buluşmak hala şart!

İNSANLAR SANAL BULUŞMALARA DEVAM EDECEK Mi?

Her ne kadar herkes evdeyken sanal ortamda buluşmalar arttıysa da karantina süreci bittiğinde Türk kullanıcıların sadece yüzde 18’i sanal ortamda buluşmaya devam edeceklerini söylüyor. Karantina sonrası yüz yüze olmadan devam edecek iletişim biçimiyse yüzde 45’le telefonda konuşmak. Eski alışkanlıklar kolay bırakılmıyor.

GERÇEKTE GÖRMEDİĞİN BİRİNE “SENİ SEVİYORUM” DER MİSİN?

Soruya cevap verenlerin yarısı sanal ortamda bir kere buluşmuş (%50.87) olsa da yüzde 67’si birine ‘Seni seviyorum’ demek için ekrandaki görüntüsünden daha fazlasına, fiziksel olarak temasa ihtiyaç duyduğunu söylüyor. Sanal buluşmanın en güzel yanıysa istediğin şeyi giyebiliyor olmak (%38). Yanıtlayanlar bir ilişkide duygusal bağın fiziksel bağdan çok daha önemli olduğunu düşünseler de (%83) bu bağın sanaldan kurulabileceğine inanmıyor gibi görünüyorlar.