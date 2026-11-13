Gemini Flash 3.8'in halefi: Google Gemini 4 Hydrogen'ı duyurdu!

Google'ın açıklamasına göre Gemini 4 Hydrogen, birden fazla bölüm içeren soruları analiz ederek her bir bölüme yanıt verebiliyor. Model, anlaşılması güç yazım hataları içeren soruları ve oldukça spesifik talepleri de daha iyi anlayabiliyor.

Google'a göre yeni model, Google Arama'da, Gemini uygulamasında, Google AI Studio'nun tüm katmanlarında, Gemini API'de ve Gemini for business'da kullanılabiliyor. Google AI Pro ve Ultra aboneleri ise modele Google Antigravity üzerinden de erişebiliyor.

Google Arama Ürün Başkan Yardımcısı Robby Stein, Gemini 4 Hydrogen'ın artık AI Mode'un varsayılan modeli olduğunu ve AI Overviews'da en zor sorular için kullanıldığını belirtti.

YANITLARDA DAHA FAZLA BAĞLANTI, GÖRSEL VE ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

Google'a göre Gemini 4 Hydrogen, kullanıcıların sorularıyla ilgili tüm alt konularda eşzamanlı sorgular gerçekleştirerek yanıtlarında daha geniş bir bağlantı yelpazesi sunabiliyor.

Modelin yanıtlarında görseller, karşılaştırma tabloları, grafikler ve haritalar da daha fazla yer alıyor.

Robby Stein'ın paylaştığı örneklerden birinde yapay zeka, telefonların hücresel bağlantının bulunmadığı bölgelerde bir otomobilin otoyolun hangi şeridinde olduğunu nasıl belirlediğine ilişkin bir soruya yanıt olarak etkileşimli ve animasyonlu bir sürüş simülasyonu oluşturuyor.

Google ayrıca yeni modelin dil anlama yeteneğinin, AI Mode’un desteklediği tüm dillerde geliştirildiğini belirtiyor.

YENİ 'XHİGH' DÜŞÜNME SEVİYESİ DE KULLANIMA SUNULDU

Gemini 4 Hydrogen ile birlikte kullanıcılara sunulan düşünme seviyesi seçenekleri de genişletildi. Modelde sunulan seçenekler arasında düşük (low), orta (medium), yüksek (high) ve yeni eklenen "xhigh" düşünme seviyeleri bulunuyor.

Google, Gemini 4 Hydrogen'ın Gemini Flash 3.8'e kıyasla hem hız hem de zeka açısından önemli ilerlemeler sağladığını ifade ediyor.

Google, yeni modelin Claude Sonnet 5.5 ve GPT-6.1 gibi aynı sınıftaki bazı rakip modellerle eşdeğer performans gösterdiğini veya onları geride bıraktığını belirtiyor.

Kaynak: The Verge