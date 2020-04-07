Karantina sürecinde Facetime’dan işini yapmaya devam eden fotoğrafçıdan ilham veren kareler

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsü salgını sebebiyle birçok insan işini yapamaz hale geldi. Onlardan biri de düğün ve portre fotoğrafçısı Tim Dunk. Tim, müşterilerinin mükemmel fotoğraflarını çekmek için insanların yakınında olmaya alışık.

Bu zor zamanlarda nasıl akıl sağlığımı koruyup aynı zamanda nasıl yaratıcı olmaya devam edebilirim? diye düşündüm ve aklıma kendimi yaratıcı ve sosyal yönden besleyebileceğim bir fikir geldi. Teknolojinin yardımıyla işimi yapmaya devam edebilirdim.

Tim, Facetime aracılığıyla insanlara nasıl poz vereceklerine dair talimat vererek fotoğraf çekmeye devam etme kararı aldı.Daha sonra da insanların bu süreci evlerinde nasıl geçirdiklerine dair etkileyici fotoğraflar çekti. Tim, yaratıcı tarafını beslemekle birlikte pozitif bir şey yapmak istediğinden çektiği portre başına £10 bağışlamaya karar verdi.

Başlangıçta açıkçası üzerine çok düşünmemiştim. Arkadaşlarımla sosyalleşmenin ve yaratıcı kalmanın yolunu arıyordum sadece ama şimdi 5000 km ötedeki insanlarla çalışmak için geç saatlere kadar uyumuyorum.

PROJEYE 50 KİŞİ KATILDI

Tim, şimdiden 50 kişinin farklı ışıkta ve farklı nesnelerle fotoğraflarını çekti. Çekimlere katılan bazı insanlar projenin bir parçası olmanın harika olduğunu söyledi.

Kanada’lı opera sanatçısı Wallis Giunta anlattı:

Tim’le birlikte yaratıcı bir projede çalışma şansı yakalamak benim için çok eğlenceli ve sabırsızlandığım bir şeydi. Beni çok mutlu etti, ortaya çok güzel ve çok orijinal fotoğraflar çıktı.

Amerika’nın Maryland eyaletinde yaşayan Jill Mills ekledi:

Hepimiz ayrıymış gibi hissederken dünyanın öbür ucunda biriyle bağlantı kurmak ve bir şeyler yaratmak gerçekten çok iç açıcı.

İngiltere’de fotoğrafçılık yapan Sally Thurrell, duygularını şu şekilde dile getirdi:

Fotoğraf çekimimiz, karamsar hissettiğimiz bu zamanda Facetime üzerinden bir kaçış gibiydi benim için. Gerçekten çok güzel bir fikir. Diğer fotoğrafları da görmek beni çok mutlu etti, hepsi çok farklı ve çok güzel çekimler. Bu projenin bir parçası olduğum için teşekkür ederim.



