Karantinada eski sevgilinize mesaj atmak isterseniz ne yapmalısınız?

Karantinada kimileri zamanını yeni bir şey öğrenmek, yeni hobiler edinmek veya evlerini tekrar düzenlemek için kullanırken, kimileri ise kendi hayatları üzerine düşünmeye başladı. Bazı durumlarda mevcut ilişkileri üzerine fazla düşünen insanlar geçmiş ilişkilerine dalarak geçmişte neyin yanlış gittiğini sorguluyor. Birçok insanın şu an içinde bulunduğu bu durumla ilgili olarak konuşan psikolojik danışman Dr. Elena Tourouni "Şimdiki gibi belirsizlik zamanlarında kendimizi kırılgan hissederiz. Dolayısıyla bir zamanlar yakın olduğumuz insanlara özlem duymak ve yeniden bağlantı kurmak istemek oldukça anlaşılır bir durumdur. Şu an yaşadığımız yalnızlık ve kayıp duyguları özlem hissini güçlendirir" dedi. Peki eski sevgiliye böyle zamanlarda mesaj atmak doğru bir hareket midir? Bu sorunun yanıtı için ilişki uzmanlarının tavsiyelerine kulak vermekte fayda var. MESAJ ATMANIN ARTILARINI VE EKSİLERİNİ DÜŞÜNÜN "Hem uzun vadede, hem de kısa vadede eski sevgili ile iletişim kurmanın artı ve eksi getirilerini düşünmek önemlidir" diyen Dr. Elena bu hamlenin psikolojik hasarlara neden olup olmayacağının değerlendirilmesi gerektiğini söylüyor.

Eski sevgili ile iletişime geçerken dikkatli olunması gerektiğini söyleyen Dr. Elena "Mesaj atmak ne kadar cazip gelirse gelsin, uzun vadede sizin için üzücü ve zorlayıcı olabilecek durumlardan kendinizi korumanız gerekir. Eğer geçmişteki ilişkiniz başından beri zorlayıcı ve karmaşıksa, bu hamlenin sizin için olumlu bir hareket olup olmayacağını dikkatlice düşünmenizi öneririm" dedi. NOSTALJİYE KARŞI DİKKATLİ OLUN Sosyal hayattan izole olunan karantina günlerinde, geçmişte başkalarıyla geçirilen mutlu zamanlar kolayca hatırlanır. Duygulara bakış açımızı değerlendiren ilişki koçu Carole Ann Rice "Düşünmek için daha çok zamanımız varken, sıklıkla geçmişte kalmış olumlu ve olumsuz duygularımızı unutuyoruz" diyerek kırılganlık hissiyle başa çıkmak için nostaljiye sıklıkla başvurulduğunu söyledi. Carol "Nostaljiye karşı dikkatli olmalısınız, çünkü geçmişinize bakarken genelde nostaljinin pembe gözlükleri takılır. Oysa geçmiş ilişkinizin yürümemesini sağlayan nedenler de vardı" dedi. İlişki uzmanı Lara Asprey, geçmiş ilişkinin yalnızca mutlu zamanlarına odaklanmak yerine, o ilişkinin neden yürümediğini hatırlamanın önemli olduğunu belirterek "Kriz zamanlarında yalnızca mutlu anları hatırlamaya eğilimliyiz. İşler zora girdiğinde pozitif bir dönüş için çabalamak insanın doğasında vardır" dedi.

KARANTİNAYI DENKLEMDEN ÇIKARTIN Küresel salgın, birçok insana sevilen biri olmanın garanti altına alınamayacağını fark ettirdi. "Karantina okumasa eski sevgilinizi hala düşünmeye devam eder miydiniz, bunu düşünmelisiniz" diyen ilişki uzmanı Lara Asprey "Normal bir zamanda mesaj atmayacağınız birine şimdi neden mesaj atmak istediğinizi kendinize sormalısınız. Kendinizi değerli hissetmek için mi, iletişim kurmak için mi, yalnızlığınızı doldurmak için mi yoksa hayatınıza biraz heyecan katmak için mi? Hepimizin başka insanlarla iletişimde olmaya ihtiyacı var, anca bu ihtiyacı arkadaşlarımızla ve sevdiklerimizle karşılamak daha iyi bir seçenek” dedi. ESKİ SEVGİLİLERİN NEDEN GEÇMİŞTE KALDIĞINI KENDİNİZE SIK SIK HATIRLATIN Psikoterapist ve yazar Neil Wilkie duyguların yüksek olduğu anlarda, birlikteliğin bitme nedenlerini hatırlamanın önemine dikkat çekiyor. Neil insanlara ayrılığın ardındaki nedenleri düşünmelerini önerirken, geçmişte kalmış ilişkileri değerlendirmek için "Eğer eski sevgilinizle bugün tamamen yabancı biri gibi tekrar karşılaşsanız ondan etkilenip, onunla bir ilişkiye başlar mıydınız?" sorularının sorulması gerektiğini söylüyor.