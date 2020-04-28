Karantinada eski sevgilinize mesaj atmak isterseniz ne yapmalısınız?

Karantinada kimileri zamanını yeni bir şey öğrenmek, yeni hobiler edinmek veya evlerini tekrar düzenlemek için kullanırken, kimileri ise kendi hayatları üzerine düşünmeye başladı.
Bazı durumlarda mevcut ilişkileri üzerine fazla düşünen insanlar geçmiş ilişkilerine dalarak geçmişte neyin yanlış gittiğini sorguluyor.
Birçok insanın şu an içinde bulunduğu bu durumla ilgili olarak konuşan psikolojik danışman Dr. Elena Tourouni "Şimdiki gibi belirsizlik zamanlarında kendimizi kırılgan hissederiz. Dolayısıyla bir zamanlar yakın olduğumuz insanlara özlem duymak ve yeniden bağlantı kurmak istemek oldukça anlaşılır bir durumdur. Şu an yaşadığımız yalnızlık ve kayıp duyguları özlem hissini güçlendirir" dedi.
Peki eski sevgiliye böyle zamanlarda mesaj atmak doğru bir hareket midir? Bu sorunun yanıtı için ilişki uzmanlarının tavsiyelerine kulak vermekte fayda var.
"Hem uzun vadede, hem de kısa vadede eski sevgili ile iletişim kurmanın artı ve eksi getirilerini düşünmek önemlidir" diyen Dr. Elena bu hamlenin psikolojik hasarlara neden olup olmayacağının değerlendirilmesi gerektiğini söylüyor.
Eski sevgili ile iletişime geçerken dikkatli olunması gerektiğini söyleyen Dr. Elena "Mesaj atmak ne kadar cazip gelirse gelsin, uzun vadede sizin için üzücü ve zorlayıcı olabilecek durumlardan kendinizi korumanız gerekir. Eğer geçmişteki ilişkiniz başından beri zorlayıcı ve karmaşıksa, bu hamlenin sizin için olumlu bir hareket olup olmayacağını dikkatlice düşünmenizi öneririm" dedi.
Sosyal hayattan izole olunan karantina günlerinde, geçmişte başkalarıyla geçirilen mutlu zamanlar kolayca hatırlanır.
Duygulara bakış açımızı değerlendiren ilişki koçu Carole Ann Rice "Düşünmek için daha çok zamanımız varken, sıklıkla geçmişte kalmış olumlu ve olumsuz duygularımızı unutuyoruz" diyerek kırılganlık hissiyle başa çıkmak için nostaljiye sıklıkla başvurulduğunu söyledi.
Carol "Nostaljiye karşı dikkatli olmalısınız, çünkü geçmişinize bakarken genelde nostaljinin pembe gözlükleri takılır. Oysa geçmiş ilişkinizin yürümemesini sağlayan nedenler de vardı" dedi.
İlişki uzmanı Lara Asprey, geçmiş ilişkinin yalnızca mutlu zamanlarına odaklanmak yerine, o ilişkinin neden yürümediğini hatırlamanın önemli olduğunu belirterek "Kriz zamanlarında yalnızca mutlu anları hatırlamaya eğilimliyiz. İşler zora girdiğinde pozitif bir dönüş için çabalamak insanın doğasında vardır" dedi.
Küresel salgın, birçok insana sevilen biri olmanın garanti altına alınamayacağını fark ettirdi. "Karantina okumasa eski sevgilinizi hala düşünmeye devam eder miydiniz, bunu düşünmelisiniz" diyen ilişki uzmanı Lara Asprey "Normal bir zamanda mesaj atmayacağınız birine şimdi neden mesaj atmak istediğinizi kendinize sormalısınız. Kendinizi değerli hissetmek için mi, iletişim kurmak için mi, yalnızlığınızı doldurmak için mi yoksa hayatınıza biraz heyecan katmak için mi? Hepimizin başka insanlarla iletişimde olmaya ihtiyacı var, anca bu ihtiyacı arkadaşlarımızla ve sevdiklerimizle karşılamak daha iyi bir seçenek” dedi.
Psikoterapist ve yazar Neil Wilkie duyguların yüksek olduğu anlarda, birlikteliğin bitme nedenlerini hatırlamanın önemine dikkat çekiyor.
Neil insanlara ayrılığın ardındaki nedenleri düşünmelerini önerirken, geçmişte kalmış ilişkileri değerlendirmek için "Eğer eski sevgilinizle bugün tamamen yabancı biri gibi tekrar karşılaşsanız ondan etkilenip, onunla bir ilişkiye başlar mıydınız?" sorularının sorulması gerektiğini söylüyor.
Neil Wilki, zamanın durduğunu hissettiğimiz zamanlarda geçmişe bakmanın kolay olduğunu ancak ileriye bakmamız gerektiğini tavsiye ederek "Eskiye takılmadan, gelecekteki idel ilişkiyi yaratabilmek için bu bir fırsattır. Büyük bir kağıt ve renkli kalemlerinizi yanınıza alın, düşüncelerinizin akmasına izin verin ve gelecekteki ideal ilişkinizinizi çizerek hayal edin" dedi.
Belirsizlik içeren zamanlarda tanıdık bulduğumuz bir şeylere tutunmak kolaydır; ancak bu eskide kalmış bir ilişkiye dönmeniz anlamına gelmez.
Lara Asprey, insanların daha çok bağ ve iletişim kurma ihtiyacı içinde olduğunu belirterek birçok kişinin tanıdığı insanlarla bağ kurmaya istek duyduğunu, tanıdıklık hissinin konfor hissi olduğunu söyledi. Lara Asprey, insanların bireylerdense tanıdıklık hissini arzuladıklarını belirtti.
Psikoterapist ve yazar Neil Wilkie "Eğer yalnızlık hissiyle eski sevgilinize mesaj atmak istiyorsanız, bunun yerine bir arkadaşınıza yazmak daha iyi bir fikir. Belki de bir süredir görüşemediğiniz bir arkadaşınıza yazarsınız. Sizi harekete geçiren nostalji duygusu, yalnızca geçmişteki mutlu anıları hatırlamanızı sağlar. Bir arkadaşınıza yazarak, eski sevgilinizi işin içine dahil etmeden eski güzel anılara tekrar erişebilirsiniz" dedi.
İlişki uzmanı Lemarc Thomas duygusal bağların önemine dikkat çekerek, aradığımız bağları ailemizde ve arkadaşlarımızda bulabileceğimizi söyleyerek "Bu tür durumların çoğunda, insanlar yalnız, sıkılmış, üzgün hissettikleri için veya onaylanma arayışıyla eski sevgililerine mesaj atıyor. Bu da, uzun vadeli ihtiyaçların karşılanmasındansa, anlık ihtiyaçların karşılanmasına neden oluyor" dedi.
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