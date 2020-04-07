Karantinadayken aşırı yemekten nasıl kaçınabiliriz?

Koronavirüs pandemisinden dolayı bütün gün evde olmak, fark etmeden aşırı yemek yememize sebep olabilir. Bu da daha büyük sağlık problemlerine yol açabilir. İşte bunu önlemek için diyetisyenler tarafından verilen bazı tavsiyeler...

ÖĞÜNLERİNİZİ ÖNCEDEN PLANLAYIN

Kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeğinizde ne yiyeceğinizi listeleyen bir plan oluşturun. Öğünlerinizin sağlıklı ve dengeli olmasına dikkat edin. Dengeli öğün yaklaşık olarak en az 20 gram protein, bir porsiyon karbonhidrat, yağ ve 1-2 porsiyon nişastasız sebzelerden oluşur.

GÜN İÇERİSİNDE YAPACAKLARINIZI ÖNCEDEN PLANLAYIN

Gün içerisinde ne zaman yemek yiyeceğinizi, ne zaman spor yapacağınızı ne zaman çalışacağınızı belirten bir program hazırlayın ve zamanında uygulayın. Uymanız gereken bir programınızın olması, fazla yemek yemenizi engeller.

BOL SU İÇİN

İnsanlar genellikle açlık ve susuzluk hissini karıştırırlar. Aç hissettiğiniz zaman bir bardak su için ve 15 dakika bekleyin, büyük ihtimalle açlık hissiniz geçecektir.

ÖĞLE YEMEKLERİNİZİ PAKETLEYİN

Gün içerisinde evden çalışıyorsanız, sanki işe gidermişçesine öğle yemeklerinizi paketleyin. Aç iken yemek hazırlamak, yemek kararlarımızı olumsuz etkileyen bir faktördür. Ayrıca öğünü paketlemek, porsiyonlarımızı kontrol etmenize yardımcı olur.