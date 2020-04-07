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Karantinadayken aşırı yemekten nasıl kaçınabiliriz?

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Koronavirüs (Covid-19) pandemisi tedbirleri kapsamında milyarlarca insan eve kapanmış durumda. Evlerinde vakit geçiren insanların en çok şikayetçi olduğu konuların başında ise fazla yemek yemek yer alıyor. İşte fazla yemek yememek için yapabileceğiniz birkaç öneri…

Karantinadayken aşırı yemekten nasıl kaçınabiliriz?

Koronavirüs pandemisinden dolayı bütün gün evde olmak, fark etmeden aşırı yemek yememize sebep olabilir. Bu da daha büyük sağlık problemlerine yol açabilir. İşte bunu önlemek için diyetisyenler tarafından verilen bazı tavsiyeler...

ÖĞÜNLERİNİZİ ÖNCEDEN PLANLAYIN

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Kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeğinizde ne yiyeceğinizi listeleyen bir plan oluşturun. Öğünlerinizin sağlıklı ve dengeli olmasına dikkat edin. Dengeli öğün yaklaşık olarak en az 20 gram protein, bir porsiyon karbonhidrat, yağ ve 1-2 porsiyon nişastasız sebzelerden oluşur.

GÜN İÇERİSİNDE YAPACAKLARINIZI ÖNCEDEN PLANLAYIN

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Gün içerisinde ne zaman yemek yiyeceğinizi, ne zaman spor yapacağınızı ne zaman çalışacağınızı belirten bir program hazırlayın ve zamanında uygulayın. Uymanız gereken bir programınızın olması, fazla yemek yemenizi engeller.

BOL SU İÇİN

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İnsanlar genellikle açlık ve susuzluk hissini karıştırırlar. Aç hissettiğiniz zaman bir bardak su için ve 15 dakika bekleyin, büyük ihtimalle açlık hissiniz geçecektir.

ÖĞLE YEMEKLERİNİZİ PAKETLEYİN

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Gün içerisinde evden çalışıyorsanız, sanki işe gidermişçesine öğle yemeklerinizi paketleyin. Aç iken yemek hazırlamak, yemek kararlarımızı olumsuz etkileyen bir faktördür. Ayrıca öğünü paketlemek, porsiyonlarımızı kontrol etmenize yardımcı olur.

BİLGİSAYARINIZIN ÖNÜNDE YEMEK YEMEYİN

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Eğer evden çalışıyorsanız, çalıştığınız alanda yemek yemeyin. Yemek yediğiniz alanla çalıştığınız alanın farklı olması, ihtiyacınız olandan fazlasını yemenize engel olur. Başka bir şeye konsantre olmuş iken ihtiyacınızdan fazlasını yediğinizin farkına varamayabilirsiniz.

DUYGUSAL YEMEDEN KAÇININ

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Karnımız acıktığı zaman yemek yememiz gerekse de her zaman öyle olamayabiliyor. Sıkıntıdan veya duygusal bir ihtiyacı karşılamak amacıyla yemek yemek aşırı yeme bozukluğuna yol açabilir. Diyetisyenler canınız bir şey yemek yemek istediğinizde öncelikle durup ne hissettiğinizi düşünmenizi tavsiye ediyorlar. Gerçekten aç mısınız yoksa stresinizle baş etmek için mi yemek yemek istiyorsunuz? Böyle durumlarda yemek yemek yerine meditasyon yapabilir ya da sıcak bir duş alabilirsiniz.

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sağlıklı beslenme, karantinada beslenme,

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