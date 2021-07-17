Karaoğlan Geliyor filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte Karaoğlan Geliyor filminin oyuncuları

Ölen babasının intikamını almak isteyen Karaoğlan büyüdüğünde ailesinin intikamını almak için çabalar. Başrollerinde Kartal Tibet ve Meral Zeren’in yer aldığı Karaoğlan Geliyor filminin oyuncu kadrosunda önemli isimler yer alıyor.

KARAOĞLAN GELİYOR FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

1972’de çekilen Karaoğlan Geliyor filminin baş rollerinde Kartal Tibet, Ahmet Mekin, Meral Zeren ve Zeki Alasya yer alıyor. Abdullah Ziya Kozanoğlu'nun Cengiz Han'ın Hazineleri romanından uyarlanan Karaoğlan Geliyor filminin senaryo ve yönetmenliğini Mehmet Aslan, yapımcılığını Teoman Tümer ve Nahit Ataman üstlendi.

Filmin çekildiği yerle ilgili net bir bilgiye ulaşılamadı.

KARAOĞLAN GELİYOR FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Cengiz Han’ın hazinesini arayan Karaoğlan’ın macerasını anlatan Karaoğlan Geliyor filminde; ölümünün yaklaştığını anlayan Cengiz Han, toprakları ve hazinesi için vârislerinin birbirlerine düşmelerini önlemek için planlar yapar. En güvendiği adamları Otsukarcı ve Tokta’ya hazineyi kendisiyle beraber gömmelerini ve başında nöbet tutmalarını ister.

Tokta, Otsukarcı’ya ihanet ederek hazineye tek başına sahip olma planları yapar. Hazineye erişebilmek adına bütün obayı yerle bir eden Tokta, Otsukarcı’nın eşini de öldürür ve oğlu Karaoğlan’ı kaçırır.

Şans eseri bir hancı tarafından ele geçirilen Karaoğlan, büyüdüğünde annesinin intikamını alarak, hazineye kavuşacaktır.

KARAOĞLAN GELİYOR FİLMİNİN KARAKTERLERİ

Kartal Tibet (Karaoğlan)

Meral Zeren (Çavdar Tarlası)

Ahmet Mekin (Otsukarcı)

Suphi Tekniker (Torka)

Ceyda Karahan (Tolunay Hatun)

Kanat Tibet (Küçük Karaoğlan)

Yalçın Boratap (Hülagü)

Arap Celal (Zindancı)

İhsan Yüce (Hancı)

Yavuz Selekman (Başpehlivan Pars)

KARAOĞLAN GELİYOR FİLMİNİ OYUNCULARI KİMDİR?

Mehmet Aslan’ın yönetmen koltuğunda oturduğu Karaoğlan Geliyor filminde, Kartal Tibet, Meral Zeren, Ahmet Mekin, Suphi Tekniker, Ceyda Karahan, Kanat Tibet, Yalçın Boratap, Arap Celal, Yavuz Selekman, Zeki Alasya, İhsan Yüce, Kazım Kartal, Seyyal Taner, Oktay Yavuz, Faruk Panter, Leman Akçatepe, Tevfik Şen, Yusuf Sezer, Renan Fosforoğlu, Hayri Esen, Tarzan Baba, Turgut Savaş, Yılmaz Kurt, Sadettin Erbil, Agah Hün, Gülen Kıpçak, Jeyan Mahfi Tözüm, Şener Şen, Pekcan Koşar, Rıza Tüzün, Toron Karacaoğlu, Nesrin Nur, Timuçin Caymaz, Erdoğan Esenboğa, Ünal Gürel, Ayton Sert, Levent Dönmez, Serpil Gül, Cemil Can Bıçakçı, Hamit Has, Nilgün Kasapbaşoğlu, Hamit Haskabal…



