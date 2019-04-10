Kararsız kaldı, araba çarptı

Rusya’nın Magnitogorsk kentinde bir adam karşıdan karşıya geçmek üzereyken, üzerine gelen ‘araca yol vermek’ ile ‘karşıya geçmek’ arasında kararsız kaldı. Araç sürücüsü ve yaya arasındaki anlaşmazlık, aracın 30 yaşındaki adama çarpmasıyla son buldu.
Karşıya geçmeye çalışan adam, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza anı ise, çarpan aracın kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. (DHA)
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