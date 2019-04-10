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Kararsız kaldı, araba çarptı

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 10.04.2019 08:10 | Son Güncelleme

Rusya’da bir adamın karşıdan karşıya geçerken yaşadığı kararsızlık, kazaya neden oldu. Araç kamerasına yansıyan kazada, çarpmanın etkisiyle yere düşen adam, ayağa kalkamadı.

Rusya’nın Magnitogorsk kentinde bir adam karşıdan karşıya geçmek üzereyken, üzerine gelen ‘araca yol vermek’ ile ‘karşıya geçmek’ arasında kararsız kaldı. Araç sürücüsü ve yaya arasındaki anlaşmazlık, aracın 30 yaşındaki adama çarpmasıyla son buldu.

Karşıya geçmeye çalışan adam, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza anı ise, çarpan aracın kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
rusya kaza yaya

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