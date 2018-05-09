Karatay bombayı patlattı! İşte o açıklama

Kansere karşı koruyucu etkisi tespit edilen, antioksidan ve C vitamini deposu Işkın, az bilinmesine karşı faydaları ile mucizeler yaratıyor. Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yılmaz’a yaptığı ziyaret sırasında önemli açıklamalar yapan Canan Karatay, insan vücudu için en sağlıklı yemeği açıkladı ve bu yöresel yemeğin sık sık tüketilmesini önerdi. C vitamini deposu Kameralar önünde ışkını bir muz gibi soyarak tüketen Karatay, Işkın’ı mucizevi yiyecek olarak tanımladı ve, "Üzerine yumurta gelince dünyanın en sağlıklı yemeğidir. Bir kere antioksidan, vitamin, C vitamini dolu" dedi. Işkının kalp dostu bir yemek olduğunu kaydeden Karatay, ışkının aynı zamanda karaciğer, tiroit ve beyin üzerinde de etkileri olan bir yiyecek olduğunu kaydetti. İngiltere’de araştırma yapıldı İngiltere’de yapılan bazı araştırmalar, ışkın ya da bilinen diğer adlarıyla ışgın ve uçkun otunda birçok kırmızı sebzede yer alan polifenol adlı maddenin çok sayıda bulunduğunu ve bu nedenle kansere karşı koruyucu etki gösterdiğini tespit etti. Kanserli hücrelerin çoğalmasını engelleyen ışkın otu bu nedenle farklı kanser türlerinde destekleyici tedavi yöntemi olarak kullanılmakta. Uzmanlar, bahsedilen polifenol maddesi, yalnızca ışkın otunun pişirilmesi ile ortaya çıktığı için otun kaynatıldıktan sonra tüketilmesini tavsiye etmekteler.

ABD’de yapılan bir çalışmada ise ışgın otunun kanser hücrelerinin gelişimini yavaşlattığı ortaya çıkmıştır. Işgın otunun faydaları Işgın otu, Türkiye’de yetişen tek ravent türüdür. İngilizce’de Rhubarb olarak bilinir. Uzaktan görünüşü kuşkonmazı andırır. Bazı yörelerde dağ muzu da denmektedir. Kuzukulağıgiller familyasına ait bir bitkidir. Nisan sonu ve Mayıs-Haziran aylarında toplanan bu bitki genel olarak 1000 metreden 4000 metreye kadar yüksek dağlık alanlarda yetiştirilir. Genellikle, Erzurum, Muş, Bingöl, Malatya, Sivas ve Afyon yörelerinde yetişmektedir. Ekşimsi olan tadı kivi tadını anımsatmaktadır. Kullanılan kısımları gövdesi ve köküdür. Çiçekleri hoş kokuludur ve bazı özel alkollü yada alkolsüz içeceklerin yapımında kullanılır. Ülkemizde pek bilinmese de Avrupa’da özellikle İngiltere ve Almanya gibi ülkelerde Reun Ribes (Ravent) olarak bilinmekte ve pahalı sayılabilecek bir fiyata satılmaktadır. Avrupa ülkelerinde bazı özel türleri 30 euroya kadar çıkmaktadır. Işgın otunun diğer faydaları;

Mineral ve vitamin açısından oldukça zengin bir bitki olan ışkın otu, bu özellikleri nedeniyle sağlık açısından da tüketilmesi tavsiye edilen şifalı otların başında gelmektedir. Işkın otu ayrıca sivilce ve cilt lekeleri üzerinde de etkilidir. Düzenli kullanımıyla sadece birkaç haftada sivilceleri ve ciltte meydana gelen birçok leke türünü kalıcı olarak temizlediği bilinmektedir. Mide ve bağırsaklarda çeşitli nedenlerle meydana gelen gazların giderilmesini sağlayan ışkın otu, sindirim kolaylaştırması sebebiyle de oldukça değerli bir bitkidir. Afrodizyak özelliği olan ışgının, aynı zamanda şeker ve tansiyon hastalıkları için de iyi geldiği bilinir. Kanı temizler, sivilcelere iyi gelmektedir. İştah açıcı olması ile bilinen bu ot, düzenli tüketiminde metabolizma problemleri nedeniyle zayıf olan kişilerde kilo almaya yardımcı olabilmektedir. Sarılık ve havale gibi durumlarda da ateş düşürmek amacıyla kullanılabilmektedir. Köklerinin kaynatılmasının ardından içilen ışkın otu suyu, sabahları aç karnına tüketilirse hem tansiyonu hem de kan şekerini düzenleyebilmektedir.