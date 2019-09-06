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Karatay Diyeti'nin olmazsa olmazları nelerdir?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 06.09.2019 15:30 | Son Güncelleme

Karatay Diyeti, zayıflamanın yanı sıra vücudun kalıcı olarak sağlığına kavuşmasını hedefler. Karatay Diyeti, hızlı kilo vermeyi vadetmiyor. Bunun yerine diyette öncelikle kilo alma durduruluyor, ardından durağan devresi başlıyor ve bir sonraki aşamada ise vücutta biriken yağlar yakılıyor. Peki sağlık vadeden diyetin olmazsa olmazları nelerdir? Hep birlikte öğrenelim...

Karatay Diyeti'nin olmazsa olmazları nelerdir?

Dengeli ve kalıcı bir şekilde kilo verdirmeye amaçlayan Karatay Diyeti, kilo verme sürecini uzun bir zamana yarar ve bu yakılan yağların geri alınmasını engeller. Diyette temel amaç kilo verirken vücudun sağlığa kavuşmasını sağlamaktır. Karatay Diyeti'nde kalori sayımı yapılmaz. Buradaki önemli nokta glisemik indeksi düşük, doğal yiyeceklerle beslenmektir.

Protein Karatay Diyeti'nde önemli bir yere sahiptir fakar bu diyete protein diyeti demek yanlış olur. Karatay beslenmesinde hem protein hem karbonhidrat hem sağlıklı yağlara yer vardır. Karatay Diyeti'nin olmazsa olmazları ise şöyledir:
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Akşam 8'den sonra hiçbir şekilde yemek yenilmemelidir.
Yüksek glisemik indeksli yiyecekler tüketilmemelidir.
Her gün 2/3 litre sıvı alınmalıdır.
Meyve ve sebzeler, mevsimine uygun bir şekilde tüketilmelidir.
Beyaz peynir ve zeytin doyuncaya kadar tüketilebilir.
Paketli gıdalardan uzak durulmalıdır.
Katkı maddesi içeren ve işlenmiş yiyecekler tüketilmemelidir.
Bol su içmek ve hareket etmek çok önemlidir.

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