Karatay’dan meyvelerle ilgili çok ciddi açıklama! Sakın yemeyin

Tüm meyvelerin içinde şeker olduğunu belirten Karatay, meyve suyu ve meyveler gibi şeker içeren yiyeceklerle C vitamini birlikte vücuda girdiği zaman, C vitamininin hücrelere girmesini engellediğini belirtti. Vücutta insülinin artmaması için meyve yenilmemesi, meyve suları içilmemesi gerektiğini ifade eden Karatay, “Şeker kendi de hücrelere giriyor ve böylece bağışıklık sistemi çöküyor" dedi.

Prof. Dr. Canan Karatay, meyve ve meyve sularında yüksek miktarda şeker bulunduğunu belirterek, vücuttaki insülinin artmaması için yemeyin uyarısı yaptı. Karatay, şekerin bağışıklık sisteminin çökmesine neden olduğunu söyledi.

“Peki C vitamini nereden alacağız. Bana en çok sorulan sorulardan biri budur. Meyve suyu ve meyveler gibi şeker içeren yiyeceklerle C vitamini birlikte vücuda girdiği zaman, şeker C vitamininin hücrelere girmesini engelliyor. Şeker kendi de hücrelere giriyor ve böylece bağışıklık sistemi çöküyor. Bunları tüketmezsek hastalıklarımız yükselmiyor”