Tüm meyvelerin içinde şeker olduğunu belirten Karatay, meyve suyu ve meyveler gibi şeker içeren yiyeceklerle C vitamini birlikte vücuda girdiği zaman, C vitamininin hücrelere girmesini engellediğini belirtti. Vücutta insülinin artmaması için meyve yenilmemesi, meyve suları içilmemesi gerektiğini ifade eden Karatay, “Şeker kendi de hücrelere giriyor ve böylece bağışıklık sistemi çöküyor" dedi.
Karatay’dan meyvelerle ilgili çok ciddi açıklama! Sakın yemeyin
Prof. Dr. Canan Karatay, meyve ve meyve sularında yüksek miktarda şeker bulunduğunu belirterek, vücuttaki insülinin artmaması için yemeyin uyarısı yaptı. Karatay, şekerin bağışıklık sisteminin çökmesine neden olduğunu söyledi.
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2. Yerel Tohum Takas Şenliği için Tekirdağ’a giden Prof. Dr. Canan Karatay, şeker ve şeker bazlı yiyeceklerden uzak durulması uyarısı yaptı.
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Meyve sularından uzak durun
Tüm meyvelerin içinde şeker olduğunu belirten Karatay, meyve suyu ve meyveler gibi şeker içeren yiyeceklerle C vitamini birlikte vücuda girdiği zaman, C vitamininin hücrelere girmesini engellediğini belirtti. Vücutta insülinin artmaması için meyve yenilmemesi, meyve suları içilmemesi gerektiğini ifade eden Karatay, “Şeker kendi de hücrelere giriyor ve böylece bağışıklık sistemi çöküyor" dedi.
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Bağışıklık sistemi çöküyor
Tüm meyvelerin içinde şeker olduğunu belirten Karatay, meyve suyu ve meyveler gibi şeker içeren yiyeceklerle C vitamini birlikte vücuda girdiği zaman, C vitamininin hücrelere girmesini engellediğini belirtti. Vücutta insülinin artmaması için meyve yenilmemesi, meyve suları içilmemesi gerektiğini ifade eden Karatay, “Şeker kendi de hücrelere giriyor ve böylece bağışıklık sistemi çöküyor" dedi.
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Şekerden uzak dururken, zeytin ve zeytinyağının önemine dikkat çeken Karatay şöyle konuştu:
“Zeytin en iyi meyve, zeytinyağı ise en sağlıklı meyve suyudur. Meyvedeki şeker früktozdur. Früktoz karaciğeri yağlandırır. Kutu ve taze meyve suları, mısır nişastası şurubuyla tatlandırılmış bütün şekerli ve gazlı içecekler dondurmalar da dahil karaciğerinizi yağlandırır. Meyve suyu ürik asiti yükseltir. Ürik asidiniz yüksekse meyve suyu zehirlenmesi içerisindesiniz”
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C vitaminini nereden alacağız?
“Peki C vitamini nereden alacağız. Bana en çok sorulan sorulardan biri budur. Meyve suyu ve meyveler gibi şeker içeren yiyeceklerle C vitamini birlikte vücuda girdiği zaman, şeker C vitamininin hücrelere girmesini engelliyor. Şeker kendi de hücrelere giriyor ve böylece bağışıklık sistemi çöküyor. Bunları tüketmezsek hastalıklarımız yükselmiyor”
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Her sabah akşam 1 fincan önerisi
Karatay, “Her sabah ve her akşam bir kahve fincanı içilirse, kabızlık önlenir, kanı sulandırır, felci önler, kalp krizini önler. Midedeki bütün dost bakterileri besliyor, hastalığı önlüyor, bizi dinçleştiriyor. Zeytinyağı anne sütü ile aynıdır. Bir tek fark var aralarında; anne sütünde hayvansal kolesterol vardır, zeytinyağında bitkisel kolesterol vardır. Zeytin altındır, zeytinyağı altın suyudur. Zeytin bana göre altında 1000 kat daha değerlidir” dedi.
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