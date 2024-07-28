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Karate nasıl yazılır? Karate mi karete mi, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
25.07.2024 20:10
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Yazılı iletişimlerde kullanılan sözcüklerin doğru yazım şeklini bilmeden kullanmak, ciddi imla hatalarının ortaya çıkmasına neden olabilir. İmla hatalarının yanı sıra kendimizi karşı tarafa doğru bir şekilde ifade etmekte de zorluk çekebiliriz. Bu yüzden herhangi bir sözcüğün yazımında ikileme düşüldüğünde TDK sözlük sayfasından yardım alınması önemlidir. Dilimizde çok sık hatalı yazılan sözcüklerden biri karate kelimesidir. Peki, karate nasıl yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Karate nasıl yazılır? Karate mi karete mi, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Karate kelimesi gündelik konuşmalarda karşımıza çıkan bir sözcük olduğu gibi yazışmalarda da karşımıza çıkabilmektedir. Kelimeleri söylediğimiz gibi yazdığımızda yazım yanlışları daha fazla olabilmektedir. Bu durumu önlemek için sözcükleri yazıya dökmeden önce sözlük sayfalarına giriş yapıp kelimenin nasıl yazıldığını öğrenmemiz gerekebilir. Bu noktada kelimelerin doğru kullanımı hususunda en güvenilir kaynak olarak karşımıza Türk Dil Kurumunun güncel Türkçe sözlük sayfası çıkmaktadır.

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Karate nasıl yazılır?

Karate kelimesi Japonca bir sözcük olarak karşımıza çıkmaktadır. Cümle içerisinde genellikle isim hâliyle kullanılan bu kelimenin yazım stilinde yaygın olarak hataya düşülmektedir. Karate yazımı ile ilgili çelişkiye düşen kullanıcıların bu noktada sözlük sitelerinden yararlanması önemli konulardan biridir.

Sözlük sitesi denildiğinde ise kullanıcıların sıklıkla ziyaret ettiği Türk Dil Kurumu tarafından oluşturulan TDK sözlükleri sitesi karşımıza çıkmaktadır. Bu site içerisinde kelimelerin doğru kullanımı, telaffuz şekli, anlamları, sesli olarak nasıl okunduğu bilgisi, Türk İşaret Dili ile kelimelerin gösterilmesi gibi önemli bilgiler bulunmaktadır. Kullanıcılar bu siteyi ziyaret ederek, sözcük sorgulatma işlemini yapabilir ve kolayca kelimelerin doğru kullanımına ulaşabilir. Bu bağlamda karate TDK’ye göre anlamı şöyledir:

  • (İsim) Yumruk ve ayak vuruşları üzerine kurulu, 6.yüzyılda Japonya’da ortaya çıkan, Japon kökenli bir dövüş ve spor yöntemi.

Karate mi karete mi?

Karate, Japon kökenli silahsız dövüş sanatı olarak karşımıza çıkan bir spor yöntemidir. Bu kelime bazı alanlarda sıklıkla kullanılmaktadır. Çoğu kullanıcı bu sözcüğü ağızdan çıkıldığı gibi “karete” şeklinde yazmaktadır. Ancak sözcükleri yazıya dökerken okunuşuyla yazmak yapılan büyük imla hatalarından biri olmaktadır.

Türk Dil Kurumu bünyesinde yer alan TDK sözlükleri sayfasından bu sözcüğü sorgulattığımızda, kelimenin doğru kullanım şeklinin “karate” olduğunu görmekteyiz. Sözcüklerde yapılan bir harf hatası dahi cümlelerin manasını bozabilmekte ve ortaya anlamsız ifadeler çıkabilmektedir. Buna göre karate doğru yazılışı şu şekildedir:

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Karate nasıl yazılır
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