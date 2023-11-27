Karayip Korsanları'nın yıldızı Johnny Depp'in kızı büyüdü! Lily-Rose Depp'in iddialı pozu ağızları açık bıraktı

Hayalet Süvari, Edward Makaseller, Gilbert'in Hayalleri, Beyaz Şeytan, Charlie’nin Çikolata Fabrikası ve Karayip Korsanları gibi filmlerin yıldızı Johnny Depp her zaman gündemde. Ünlü aktörün Vanessa Paradis'ten olan kızı Lily-Rose Melody Depp de babasının izinden gidiyor.

GÜZELLİĞİYLE GÖRENLERİ BÜYÜLEDİ

Anne ve babasının şöhretiyle bir anda medyanın ilgi odağı olan Lily-Rose 2015 yılı itibariyle kariyer olarak modellik ve oyunculuğu seçti.

Güzelliğiyle ve fiziğiyle mankenlere taş çıkaran ünlü isim sosyal medya hesabını aktif kullanıyor.

Lily-Rose'u görenler annesinin gençliğine benzetse de o babası gibi yaptıklarıyla adından söz ettirmeyi tercih ediyor.

"AİLEN ÇOK GURUR DUYUYOR OLMALI!"

Ünlü isim sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflarla görenleri şaşırttı.

Lily-Rose'a, "Vay be! Ailen çok gurur duyuyor olmalı!", "Zengin insanlar farklı boyutlarda yaşarlar." ve "Bu ailesi için garip olmalı!" gibi eleştirel yorumlar geldi.

Bazı sosyal medya kullanıcıları da "Vücudu hakkında konuşmak ya da 'beslen' gibi şeyler söylemek doğru değil. Yeme bozuklukları gerçek ve birçok insan bununla mücadele ediyor. Yorum yapmadan önce düşünün. O, güzel ve harika görünüyor.", "Vay anasını. Görünen o ki tek ihtiyacın olan iyi kemik yapısı ve Instagram'da sonuna kadar zorbalığa maruz kalmak için sevimli bir kıyafet. İnsanlar beni üzüyor." gibi yorumlar yaparak beğenisini ifade etti.





