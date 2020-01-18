Karayolu çalışanlarından sokak hayvanlarına sıcak yuva

Kurum bahçesinde bulunan atık tahta parçalarından sokak hayvanları için 90 yuva hazırlayan karayolları çalışanları, aralarında topladıkları paralarla da kulübelerin üzerlerini yağmur, kar ve rüzgardan korumak için brandayla kapladı.

Mesai arkadaşlarının görevlerini yaparken buldukları hasta, engelli, yaralı sokak hayvanlarını koruma altına alarak şefliğe getirdiklerini, tedavilerini yaptırdıkları bu hayvanların bakımını üstlendiklerini aktaran Güney, "Şu an şefliğin bahçesinde 25 kedi ve 5 köpeğin bakımlarını yapıyoruz. Bu hayvanların hepsi sokakta bulundu, tedavileri yapıldı, kısırlaştırıldı. Çok sayıda hayvanı da sahiplendirdik. Çünkü iyilik bulaşıcıdır, bu duygu ile sokak hayvanları için elimizden gelen yardımı yapıyoruz." diye konuştu.

- "Biz büyük bir aileyiz"

Zor şartlarda bulunan ve tedavisi yapıldıktan sonra şeflik binasında yaşamaya başlayan "Kınalı" isimli sokak kedisinin adeta şefliğin maskotu haline geldiğini söyleyen Tuncay Güney, tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Güney, "Biz büyük bir aileyiz. Şefliğin bahçesinde bakımını yaptığımız dostlarımız için atık tahtalardan kulübeler yaptık. Resmi kurumlardan talepler gelince sayıyı artırdık. Başta resmi kurumların bahçeleri olmak üzere Uşak'ta pek çok noktaya yerleştirdik." ifadelerini kullandı.