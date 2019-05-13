İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından trafik düzeni ve güvenliği kapsamında karayolunu kullananların eğitimindeki önemini belirtmek ve çeşitli kurum ile kuruluşların trafik eğitimine katkı sağlamasını artırmak için her yıl kutlanan " "Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası" dolayısıyla bir çalışma yapıldı.

Grafiti sanatçıları tarafından Beşiktaş Levent’te belirlenen bir yolda bir çalışma yapıldı.

Grafiti sanatçısı Hasan Alveroğlu ile Muhammed Soydaş, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce Beşiktaş Levent’te trafiğe kapatılan bir yolda, yayaları ve şoförleri bilinçlendirmek amacıyla grafiti çalışması yaptı.

Trafik ekiplerince kapatılan yolda malzemelerini alıp caddeye gelen sanatçı Alveroğlu ile Soydaş, Levent Caddesi’ndeki çalışmalarını adeta nakış işler gibi büyük bir titizlikle yaptı. Gölgeli yazılarla grafiti çizen sanatçılar, merkezi noktalardaki yayaları ve şoförleri bilinçlendirmek ve trafik kazalarının azalması amacıyla yaklaşık iki saatlik çalışmasının ardından çalışmasını bitirdi.