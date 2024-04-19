'Karbonhidratı kestim' dedi verdiği poz olay oldu! Şahane Hayatım'ın yıldızı Nesrin Cavadzade'ye yorum yağdı

Rol aldığı yapımlar ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Nesrin Cavadzade iddialı ve cesur tarzıyla adından söz ettiriyor. Her paylaşımı olay olan ünlü ismin bu defa son paylaşımıyla dikkat çekti.

FİT HALİNE YORUM YAĞDI

'Uzun zamandır karbonhidratı kestim' notu ile bikinili bir videosunu paylaşan Nesrin Cavadzade'nin fit haline yorum yağdı.

Güzel oyuncuya 'Keşke kesmeseydin', 'Çubuk kraker', 'Önceden daha iyiydin' gibi yorumlar yapıldı.

Daha önce hakkında estetik yaptırdığına dair iddialar ortaya çıkan Cavadzade 'Gluteni, şekeri her türlü kes. 20 yıl aralıksız spor yap senin de benim gibi estetiklerin olur' sözleri ile yanıt vermişti.