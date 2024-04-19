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  4. Survivor hasreti bitti! Yasmin Erbil sevgilisi Yiğit Poyraz ile aşka geldi! Öpmelere doyamadı

Survivor hasreti bitti! Yasmin Erbil sevgilisi Yiğit Poyraz ile aşka geldi! Öpmelere doyamadı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
19.04.2024 08:14
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Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, bir süredir Survivor Yiğit Poyraz ile aşk yaşıyor. Geçtiğimiz haftalarda Survivor'dan elenen Yiğit Poyraz soluğu sevgilisinin yanında aldı. Sevgilisi ile tatile giden Yasmin Erbil, Yiğit Poyraz'ı öpmelere doyamadı.

Survivor hasreti bitti! Yasmin Erbil sevgilisi Yiğit Poyraz ile aşka geldi! Öpmelere doyamadı

Survivor All Star'da yaptıkları ile adından söz ettiren Yiğit Poyraz, bir süredir ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil ile aşk yaşıyor.

HASRET BİTTİ

İkili, Survivor nedeniyle uzun bir zaman ayrı kaldı ancak Yiğit'in Survivor'dan elenmesiyle birlikte yeniden kavuştular. Erbil ve Poyraz hasret gidermek için tatile çıktı.

YASMİN YİĞİT 2

KUMSALDA AŞK POZU

Kumsalda sevgilisini öpmelere doyamayan Yasmin Erbil aşk dolu karelerini sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.

YASMİN YİĞİT 3

Yasmin Erbil'in o karesine kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

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