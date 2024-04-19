Survivor hasreti bitti! Yasmin Erbil sevgilisi Yiğit Poyraz ile aşka geldi! Öpmelere doyamadı

Survivor All Star'da yaptıkları ile adından söz ettiren Yiğit Poyraz, bir süredir ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil ile aşk yaşıyor.

HASRET BİTTİ

İkili, Survivor nedeniyle uzun bir zaman ayrı kaldı ancak Yiğit'in Survivor'dan elenmesiyle birlikte yeniden kavuştular. Erbil ve Poyraz hasret gidermek için tatile çıktı.

KUMSALDA AŞK POZU

Kumsalda sevgilisini öpmelere doyamayan Yasmin Erbil aşk dolu karelerini sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.

Yasmin Erbil'in o karesine kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.