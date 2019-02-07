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Kardashian kardeşler galaya damga vurdu

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ÜNLÜLER  | 07.02.2019 09:56 | Son Güncelleme

Magazin dünyasının en çok konuşulan ailesi Kardashianlar yine gündem yaratmayı başardı. New York'ta düzenlenen etkinliğe katılan Kim ve Kourtney Kardashian tüm ilgiyi çekmeyi başardı.

Kardashian kardeşler galaya damga vurdu

Her zaman dikkat çekmeyi seven ve mevzu kırmızı halı olunca da bu huylarından vazgeçmeyen Kardashian kardeşler, dün akşam AIDS Araştırma Kurumu amfAR'ın galasına katıldı.

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New York'ta düzenlenen etkinliğe Kardashianları temsilen Kim ve Kourtney Kardashian katıldı.

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The Keeping Up With The Kardashians adlı reality şovla tüm dünyayı kasıp kavuran kız kardeşler, gece için her zamanki gibi iddialı elbiseler tercih etmişti.

38 yaşındaki Kim derin göğüs dekolteli elbisesiyle her zamanki gibi göz alıcıydı.

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Saçlarını açık bırakan Kim, Versace'nin 1991 Sonbahar Kreasyonu'ndan vintage siyah bir tuvalet tercih etmişti.

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39 yaşındaki ablası Kourtney ise yine Versace'nin 2018 Sonbahar Kreasyonu'ndan derin göğüs dekolteli ve yırtmaçlı bir elbise giymişti.

Kourtney saçlarını yüksek at kuyruğu yapmayı tercih etmişti.

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İki kız kardeş de mücevher konusunda sadelikten yana olmuş ve elbiselerinin konuşmasını tercih etmişti.

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Basın mensupları Kim ve Kourtney'ye büyük ilgi gösterdi.


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Anahtar Kelimeler:
Kardashianlar Kim ve Kourtney Kardashian

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