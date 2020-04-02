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Kardeş Payı ekrana geri dönüyor! Kardeş Payı tekrar bölümleri ne zaman hangi kanalda yayınlanacak?

DİZİ HABERLERİ  | 02.04.2020 02:33 | Son Güncelleme

Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in başrollerde oynadığı sevilen komedi dizisi Kardeş Payı tekrar bölümleriyle yeniden ekranlarda olacak. Peki Kardeş Payı hangi kanalda ne zaman yayınlanıyor? İşte Kardeş Payı yayın günleri ve tarihi.

Kardeş Payı ekrana geri dönüyor! Kardeş Payı tekrar bölümleri ne zaman hangi kanalda yayınlanacak?

Kardeş Payı dizisi yeniden ATV ekranında seyircisiyle buluşuyor. Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Ahmet Kural ve Murat Cemcir ikilisinin başrollerini paylaştığı efsane dizi Kardeş Payı yeniden ATV ekranında yayınlanacak. Bir ve ikinci bölümlerin peş peşe yayınlanacağı gün belli oldu.

Mehmet Yiğit Alp'in yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğunda Selçuk Aydemir'in otuduğu, kadrosunda Ahmet Kural, Murat Cemcir, Seda Bakan, Şinasi Yurtsever, Ayşe Kökçü, Ali İhsan Varol, Berfu Öngören, İpek Yaylacıoğlu, Emrah Kaman, Ayhan Taş, Korhan Herduran, Erdal Tosun ve Sadık Gürbüz gibi isimlerin yer aldığı dizi, 3 Nisan Cuma akşamı ilk iki bölümüyle ATV''de ekrana gelecek.

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KARDEŞ PAYI KONUSU NEDİR?

Metin, Ali ve Feyyza orta halli bir mahallede büyümüş aynı evde aileleri ile yaşamak zorunda olan üç kardeştir. Koyu Beşiktaşlı emekli mühendis Tahsin efsane üçlüyü hayatının sonuna kadar yaşatmak için üç çocuk yapıp Metin Ali Feyyaz isimlerini koymaya yeltenir. Üçüncü çocuk kız olunca en yakın kız ismini koyar, Feyyza.

Tahsin her yaz Metin ve Ali’yi “okumazsan kolunda bir altın bileziğin olsun” gizli tehdidiyle su tesisatçısında çırak olarak çalıştırır. Çocuklar tesisatçılığı sever, iyi kötü de para kazanınca okumayıp hakikaten tesisatçılık yapmaya başlarlar. Yazları bir yere çırak vermediği tek çocuğu Feyyza ise okur ve şu an evin temel geçim kaynağıdır.
Metin ve Ali eve zerre para getirmiyordur çünkü babalarının genetik mirası tesisatçılığın baya üzerindedir. “Dünya’ya barış ve mutluluk getirecek” diye iddia ettikleri bir icada imza atarlar. Tabi ki meslekleri itibari ile pek de umdukları tepkileri bulamazlar. Kimse ciddiye almıyordur. Zamanla icadın gerçekten çalıştığını göstermeleriyle tüm dengeler değişecektir. İcada talip olanlar, çalmaya çalışanlar, yok etmek isteyenler…

Ali’nin, henüz 3 aylık evliyken aldattığı için kendisini boşayan ve kapı dışarı eden karısı Şükriye ile; Metin’in de, abisi ablasını 3 aylık evliyken aldattığı için bir türlü aşkını itiraf edemedi Şükriye’nin kız kardeşi Eda ile, çetin bir sınavı varken bir yandan hayal bile edemeyecekleri bir maceranın içerisine sürüklenirler. Yanlarında sahip oldukları tek güçleri mahallelileri vardır.

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