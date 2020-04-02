Kardeş Payı ekrana geri dönüyor! Kardeş Payı tekrar bölümleri ne zaman hangi kanalda yayınlanacak?

Metin, Ali ve Feyyza orta halli bir mahallede büyümüş aynı evde aileleri ile yaşamak zorunda olan üç kardeştir. Koyu Beşiktaşlı emekli mühendis Tahsin efsane üçlüyü hayatının sonuna kadar yaşatmak için üç çocuk yapıp Metin Ali Feyyaz isimlerini koymaya yeltenir. Üçüncü çocuk kız olunca en yakın kız ismini koyar, Feyyza.

Tahsin her yaz Metin ve Ali’yi “okumazsan kolunda bir altın bileziğin olsun” gizli tehdidiyle su tesisatçısında çırak olarak çalıştırır. Çocuklar tesisatçılığı sever, iyi kötü de para kazanınca okumayıp hakikaten tesisatçılık yapmaya başlarlar. Yazları bir yere çırak vermediği tek çocuğu Feyyza ise okur ve şu an evin temel geçim kaynağıdır.

Metin ve Ali eve zerre para getirmiyordur çünkü babalarının genetik mirası tesisatçılığın baya üzerindedir. “Dünya’ya barış ve mutluluk getirecek” diye iddia ettikleri bir icada imza atarlar. Tabi ki meslekleri itibari ile pek de umdukları tepkileri bulamazlar. Kimse ciddiye almıyordur. Zamanla icadın gerçekten çalıştığını göstermeleriyle tüm dengeler değişecektir. İcada talip olanlar, çalmaya çalışanlar, yok etmek isteyenler…

Ali’nin, henüz 3 aylık evliyken aldattığı için kendisini boşayan ve kapı dışarı eden karısı Şükriye ile; Metin’in de, abisi ablasını 3 aylık evliyken aldattığı için bir türlü aşkını itiraf edemedi Şükriye’nin kız kardeşi Eda ile, çetin bir sınavı varken bir yandan hayal bile edemeyecekleri bir maceranın içerisine sürüklenirler. Yanlarında sahip oldukları tek güçleri mahallelileri vardır.



