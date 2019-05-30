Kardeş sevgisi işte! Tek isteği ablasına güzel bir sürpriz yapmaktı ama...

Hani bazen gereksiz bir şekilde özgüven depolamaya ihtiyacınız vardır ve sosyal medyaya çok güzel bir fotoğraf koyarsınız. Sorun şu ki sosyal medya öyle bir yer haline geldi ki övgüden daha çok eleştiriler yorum olarak yapılıyor. Bu yüzden de insanın şevki hemen kırılıyor özgüven kazanacağı yerde tam tersi daha mutsuz bir şekilde ekrana bakakalıyor.

Halbuki biraz teşvikle belki gününüz daha güzel geçebilir, kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz. Söz konusu "destek" olunca sadece sosyal medyada değil insanların günlük hayatlarında da bu duyguyu hissetmeye ihtiyacı var.

İşte övgü ve cesarete ihtiyacı olan bir kişi de 10 yaşındaki minik Marley. Marley küçüklüğünden beri çizime karşı büyük tutku besliyor. Bir şeyler yaratmak, boyamak, çizmek, genel olarak sanat, onu fazlasıyla heyecanlandırıyor. Ablası Emely Cifuentes de kardeşinin bu tutkusuna destek vermek için eski spor ayakkabılarını kız kardeşine verip ondan ayakkabıları boyamasını istedi.

Ancak birkaç gün sonra Emely kardeşinin ayakkabılarını tamamlamadan ona geri verdiğini gördü. Ayakkabılarının yanında ise Marley ablası için bir not bırakmıştı. Notta, "Annem yaptığımı hiç beğenmedi ve kalbim kırıldı. Keşke benden hiç böyle bir şey istemeseydim. Çok özür dilerim abla" yazıyordu.