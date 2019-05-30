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Kardeş sevgisi işte! Tek isteği ablasına güzel bir sürpriz yapmaktı ama...

gizemino gizemino
YAŞAM  | 30.05.2019 10:26 | Son Güncelleme

Emely Cifuentes adlı bir Twitter kullanıcısı kardeşinin onun için bıraktığı notu ve eksik boyanmış spor ayakkabılarının fotoğrafını paylaştı! Notta yazanı ve ayakkabıların neden tamamlanmadığını öğrendiğinizde içiniz cız edecek...

Kardeş sevgisi işte! Tek isteği ablasına güzel bir sürpriz yapmaktı ama...

Hani bazen gereksiz bir şekilde özgüven depolamaya ihtiyacınız vardır ve sosyal medyaya çok güzel bir fotoğraf koyarsınız. Sorun şu ki sosyal medya öyle bir yer haline geldi ki övgüden daha çok eleştiriler yorum olarak yapılıyor. Bu yüzden de insanın şevki hemen kırılıyor özgüven kazanacağı yerde tam tersi daha mutsuz bir şekilde ekrana bakakalıyor.

Halbuki biraz teşvikle belki gününüz daha güzel geçebilir, kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz. Söz konusu "destek" olunca sadece sosyal medyada değil insanların günlük hayatlarında da bu duyguyu hissetmeye ihtiyacı var.

İşte övgü ve cesarete ihtiyacı olan bir kişi de 10 yaşındaki minik Marley. Marley küçüklüğünden beri çizime karşı büyük tutku besliyor. Bir şeyler yaratmak, boyamak, çizmek, genel olarak sanat, onu fazlasıyla heyecanlandırıyor. Ablası Emely Cifuentes de kardeşinin bu tutkusuna destek vermek için eski spor ayakkabılarını kız kardeşine verip ondan ayakkabıları boyamasını istedi.

Ancak birkaç gün sonra Emely kardeşinin ayakkabılarını tamamlamadan ona geri verdiğini gördü. Ayakkabılarının yanında ise Marley ablası için bir not bırakmıştı. Notta, "Annem yaptığımı hiç beğenmedi ve kalbim kırıldı. Keşke benden hiç böyle bir şey istemeseydim. Çok özür dilerim abla" yazıyordu.

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Notu görünce gözleri dolan abla ise boyaması yarım kalmış spor ayakkabıları ve notu Twitter hesabından paylaştı. "Şu an gerçekten ağlıyorum çünkü annem ve kız kardeşimi çok seviyorum. Ama aileler çocuklarını desteklemediğinde, çocukların ne kadar etkilendiklerinin farkında değiller" diye yazan Emely'nin fotoğrafına binlerce yorum yağdı.

Paylaşımı gören Twitter kullanıcıları 10 yaşındaki kız çocuğunu övgülere boğdu. Twitter'daki yorumları görünce Merley ayakkabıları bitirmeye devam etti ve birazcık olsa daha da özgüvenli bir şekilde sanatını gösterdi.

Emely daha sonra annesiyle konuştu ve öğrendi ki annesi kardeşinin ayakkabıları izinsiz alıp boyadığını sanmış.

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