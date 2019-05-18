Kardeşi ve eşi öyle bir şey istedi ki! Tüm düğün masrafını…

"Paran varsa derdin var" lafı aslında ne kadar da doğru! En azından şimdiki hikayenin özeti tam olarak bu!

İsmini vermek istemeyen bir kadın, forum sitelerinden birine başına gelen olayı anlatıp, üvey kardeşi ve nişanlısının ondan talep ettiği şeyi paylaştı.

30'larında olan kadın maddi açıdan durumunun iyi olduğunu hatta iki ev sahibi olduğunu ve birini kiraya verdiğini belirtti.

"4 yıl önce üvey babam kalp krizi geçirdi ve o sırada üvey kız kardeşim düğün hazırlıkları yapıyordu. Ben de kız kardeşimin düğününün ve balayının yarısını (10 bin dolar ki bu yaklaşık 60 bin TL yapıyor) ödedim. Babam hastayken bir de maddi zorluklar yaşasın istemedim. Her şey çok güzel geçti.

Şimdi benden çok küçük üvey kardeşim liseden tanıdığım bir kızla evleniyor. Nişan töreninde “gelecekteki” görümcem yanıma gelip bana düğün için ne kadar para vereceğimi sordu. Kardeşim onu susturmaya çalıştı ama kız tüm masaya dönüp kız kardeşime para verdiğim için onlara da borçlu olduğumu söyledi. Tamam zengin kız kardeş benim ama annesini bile susturup benden böyle bir şey talep eden birine içimden gelerek nasıl para verebilirim.”

Görümcesinin talebi karşısında şoke olan kadın, ayda yılda bir kez arayan üvey erkek kardeşinin haftada en 10 kez aradığını da sözlerine ekledi. Bunu okuyan kullanıcılar görümceyi ucuz olmakla suçluyor. Siz bu kadının durumunda olsaydınız ne yapardınız?



