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Kardeşinin 40'ı çıkmadan klip çekimine gidince tepki çekmişti! Serdar Ortaç: Ben 40 değil 400 gün yas tutarım

26.03.2023 07:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kardeşi Serkan Ortaç'ın ölümüyle yıkılan Serdar Ortaç kısa bir süre sonra klip çekimi için harekete geçti. Şarkıcı kardeşinin 40'ı çıkmadan işlerinin başına dönünce eleştirilmişti. Ortaç bu eleştiriler için "Ben 40 değil 400 gün yas tutarım" dedi.

Kardeşinin 40'ı çıkmadan klip çekimine gidince tepki çekmişti! Serdar Ortaç: Ben 40 değil 400 gün yas tutarım

Serdar Ortaç'ın yaklaşık bir yıldır hastanede enfeksiyon tedavisi gören kardeşi Serkan Ortaç, hayatını kaybetti. Cenazede ayakta durmakta güçlük çeken Serdar Ortaç, kısa süre sonra klip çekimi yapınca tepki çekti.

Geçtiğimiz hafta kardeşini kaybeden Ortaç, "Benim babam öldüğünde de ertesi gün konsere gitmiştim. Şimdi de kardeşimi kaybettim. 2 sene önce anlaşmıştık, 6 kere klip çekimini erteledik. Bu nedenle bugün çekimi yaptık. Ne yapabilirim ki hayat bu" dedi.

Ekran Alıntısı

Sabah'ta yer alan habere göre; eleştirilen Ortaç açıklamasının devamında ise "Ben 40 değil 400 gün yas tutarım. Bas gitaristimi de trafik kazasında kaybettim. O da ailemdi. Kardeşim dört, beş senedir yatıyordu, ben kendimi hazırlamıştım. Eşi, çocukları, annem ve hepimiz için çok zor. Hepimiz bir gün öleceğiz" diye konuştu.


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Anahtar Kelimeler:
Serdar Ortaç erkan

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