Kardeşler birbiriyle evlendi! İşte nedeni

Hindistan'ın Punjap eyaleti polisi, şu anda Avustralya'da yaşayan ve Avustralya vizesi alabilmek için birbirleriyle evlenen kız ve erkek kardeşlerin peşinde.

Kardeşlerin kuzeninin, çiftin eş vizesi alabilmek için sahte banka hesabı ve pasaportlar ve kimlik belgeleri çıkarttıklarını öne sürerek polise şikayette bulundu.

Bathinda bölgesi Ballianwala Karakolu'nda görevli müfettiş Jai Singh SBS Punjabi'ye yaptığı açıklamada, aralarında birbirleriyle evlendikleri de iddia edilen kardeşlerinde olduğu 6 kişilik aile fertlerinin de polis hazırladığı raporda kayıtlı olduğunu belirtti.

Singh, "Araştırmamıza göre, kardeşlerden erkek olanı halihazırda Avustralya'da yaşamakta ve kalıcı oturma iznine sahip. Erkek kardeşin, kız kardeşine kuzenin kimlik bilgilerinin de olduğu sahte evraklar yolladığı, daha sonra evlilik için bir gurudan sertifika aldıkları ve bir nikah memuru yardımcısına başvurduklarını tespit ettik" dedi.

Çiftin şüpheli evliliğinin ve ardından gelen sahtecilik suçlamalarının 2012 yılında yaşandığı aktarıldı.

Suçlamayı yapan kişinin kardeşlerin ailesiyle doğrudan bağı olduğu ve sahte evraklar düzenlendiği sırada birlikte yaşadıklarının altını çizen Singh, "Ön soruşturmamızda davadaki somut gerçeklerle bağlantı kurmaya çalıştık" açıklamasında bulundu.